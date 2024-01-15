Спортсмены из Лобни завоевали золото и серебро на первенстве Подмосковья по тхэквондо

Спортсменка из Лобни Мария Масенкова выиграла первенство Московской области по тхэквондо и завоевала золотую медаль. Теперь девушка будет выступать на первенстве России, которое пройдет в этом году. Она принимала участие в соревнованиях в весовой категории до 59 килограммов.

Кроме нее золотых медалей удостоились Вероника Макеева, выступавшая в весовой категории до 49 килограммов, Александр Чернов (до 48 килограммов), Амир Омаев (до 45 килограммов), а также Владимир Ухтин (до 55 килограммов).

Серебряные медали получили Арсений Бытка в категории до 68 килограммов и Артем Марчук (до 45 килограммов).

Развитие сферы физкультуры и спорта в Московской области активно ведется при поддержке губернатора Андрея Воробьева. На территории региона ежегодно появляются новые стадионы и другие объекты, позволяющие жителям заниматься спортом и активно развиваться. В прошлом году в Лобне после масштабной реконструкции свои двери распахнул стадион «Труд» на Красной Поляне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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