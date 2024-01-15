15 января 2024, 12:50

Спортсмены из Лобни завоевали золото и серебро на первенстве Подмосковья по тхэквондо

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Спортсмены из Лобни показали высокие результаты на первенстве Московской области по тхэквондо. Они завоевали семь медалей, пять из которых — золотые.

Спортсменка из Лобни Мария Масенкова выиграла первенство Московской области по тхэквондо и завоевала золотую медаль. Теперь девушка будет выступать на первенстве России, которое пройдет в этом году. Она принимала участие в соревнованиях в весовой категории до 59 килограммов.

Кроме нее золотых медалей удостоились Вероника Макеева, выступавшая в весовой категории до 49 килограммов, Александр Чернов (до 48 килограммов), Амир Омаев (до 45 килограммов), а также Владимир Ухтин (до 55 килограммов).

Серебряные медали получили Арсений Бытка в категории до 68 килограммов и Артем Марчук (до 45 килограммов).

Развитие сферы физкультуры и спорта в Московской области активно ведется при поддержке губернатора Андрея Воробьева. На территории региона ежегодно появляются новые стадионы и другие объекты, позволяющие жителям заниматься спортом и активно развиваться. В прошлом году в Лобне после масштабной реконструкции свои двери распахнул стадион «Труд» на Красной Поляне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня
15 января 2024, 12:19
Воспитанники воскресной школы при Спасском храме в Лобне провели колядки
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Народные традиции возрождают в Лобне. Воспитанники воскресной школы при Спасском храме провели колядки. Они посетили прихожан и школу мозаики.

Воспитанники воскресной школы выступили с колядками в школе мозаики, которая работает под руководством Димитрия Котова при коррекционной школе. Затем настоятель Спасского храма, протоиерей Михаил Трутнев совершил благодарственный молебен.

После ребята и их родители вернулись в храм, где устроили чаепитие и получили гостинцы за колядки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Лобня
15 января 2024, 11:16
Режим работы светофоров отрегулировали на Володарском и Каширском шоссе
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Читайте нас в: Google Новости
В первую рабочую неделю января в Подмосковье скорректировали режим работы пяти светофоров. Как пояснили в Минтрансе региона, работы провели в Химках и Ленинском округе.

В Химках увеличили время выезда из ЖК «Город Набережных», скорректировав режим светофора на улице Набережной.

В Ленинском округе синхронизировали два светофора на пересечениях Каширского и Володарского шоссе. Также время проезда увеличили по Володарскому шоссе и синхронизировали два светофора на пересечениях Островского и Володарского шоссе.

В 2023 году в Подмосковье перенастроили более 290 светофоров. Работа по ликвидации пробок продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
15 января 2024, 11:11
ЦППК назначила компенсационные автобусы на Белорусском и Савеловском направлениях в январе
Читайте нас в: Google Новости
График движения пригородных поездов на Белорусском и Савеловском направлениях скорректируют в январе. На этом фоне ЦППК назначила компенсационные автобусы.

Внимание пассажиров обращают на то, что расписание автобусов сформировано, исходя из корректировок графика движения электропоездов. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда.

Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении компании. Фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Поезда
15 января 2024, 11:07
Операцию по удалению кисты с шеи провели в больнице в Пушкино
Пресс-служба Минздрава МО
Читайте нас в: Google Новости
Молодой человек в возрасте 18 лет обратился за помощью в отделение челюстно-лицевой хирургии Пушкинской больницы имени профессора Розанова. Он жаловался на увеличивающееся в размерах образование на шее.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, круглое образование на шее пациента напоминало жабры и доставляло эстетические неудобства молодому человеку.

Врачи выявили срединную кисту шеи - такая патология формируется у человека еще на стадии эмбриона. Как рассказал челюстно-лицевой хирург Айнаш Алискендерова, проблему решили путем операции.

«Иногда люди могут прожить до глубокой старости, даже не подозревая, что у них киста, опасности для жизни она не представляет. В нашем случае это была чисто эстетическая проблема. К тому же, опухоль была спаяна с подъязычной костью, когда пациент глотал, опухоль смещалась. Проблему решили хирургическим путем - удалили кисту и наложили косметический шов», - сказала она.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи Пушкино

Новости по теме