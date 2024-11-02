Спортсмены из Лобни заняли первое место на всероссийском турнире по карате

В парках городского округа Лобня всю неделю до 10 ноября проведут развлекательные и спортивные мероприятия. Горожане примут участие в музыкальных и творческих мастер-классах, спортивных забегах и занятиях.

В понедельник, 4 ноября, в павильоне Центрального парка Лобни для всех желающих мастера студии «Стрекоза» проведут творческое занятие. Бесплатный урок игры на гитаре пройдет во вторник в 16:00. Занятие по художественному слову и творческий мастер-класс «Очумелые ручки» проведут в парке в четверг.

Утром 8 ноября самые активные жители округа посетят тренировку по скандинавской ходьбе с Еленой Александровой. Там же проведут игровую программу и веселые старты. В этот же день организаторы подготовили для горожан уроки вокала.

Любители спорта поучаствуют 9 ноября в забеге «5 Верст». А вечером состоится ретро-дискотека «Молоды душою».

В воскресенье горожан также приглашают посетить насыщенную программу. Развлекательные мероприятия пройдут и в парке «Киово».

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