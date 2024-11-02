02 ноября 2024, 18:47

Спортсмены из Лобни заняли первое место на всероссийском турнире по карате

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В составе сборной команды Московской области воспитанники «Школы Каратэ Кобудо Тацудзин» из Лобни приняли участие во всероссийском турнире по карате. Спортсмены из Подмосковья заняли первое место, завоевав 69 медалей разного достоинства.

Турнир «Open Russia shito-RYU/Sato Tetsuo CUP 2024» посвятили японскому Сенсею Сато Тецуо. Он стал первым преподавателем карате в СССР. Участие в состязаниях приняли 650 человек из 23 регионов России.

Воспитанники лобненской «Школы Каратэ Кобудо Тацудзин» внесли ощутимый вклад в копилку команды. Сборная Московской области завоевала первое место, выиграв 21 золотую, 20 серебряных и 28 бронзовых медалей.

Напомним, в городском округе Лобня работают 18 бюджетных секций, активно развивается спортивная инфраструктура.

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Спортсмены Лобня
02 ноября 2024, 18:34
Мастер-классы и спортивные занятия пройдут в парках Лобни до 10 ноября
Медиасток.рф
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В парках городского округа Лобня всю неделю до 10 ноября проведут развлекательные и спортивные мероприятия. Горожане примут участие в музыкальных и творческих мастер-классах, спортивных забегах и занятиях.

В понедельник, 4 ноября, в павильоне Центрального парка Лобни для всех желающих мастера студии «Стрекоза» проведут творческое занятие. Бесплатный урок игры на гитаре пройдет во вторник в 16:00. Занятие по художественному слову и творческий мастер-класс «Очумелые ручки» проведут в парке в четверг.

Утром 8 ноября самые активные жители округа посетят тренировку по скандинавской ходьбе с Еленой Александровой. Там же проведут игровую программу и веселые старты. В этот же день организаторы подготовили для горожан уроки вокала.

Любители спорта поучаствуют 9 ноября в забеге «5 Верст». А вечером состоится ретро-дискотека «Молоды душою».

В воскресенье горожан также приглашают посетить насыщенную программу. Развлекательные мероприятия пройдут и в парке «Киово».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Концерты Парки
02 ноября 2024, 17:47
Новый маршрут в Красногорске свяжет ЖК «Ильинские Луга» и метро
пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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В Красногорске стартовал дополнительный автобусный маршрут № 549, соединяющий жилой комплекс «Ильинские Луга» и станцию метро Строгино. Его работу оценили заместитель главы округа Даниил Зеленев и депутат Артур Бадретдинов.

По словам Бадретдинова, маршрут существенно упростит поездки для местных жителей, сокращая время в пути до получаса.

Он поможет разгрузить уже существующий маршрут № 1282к. На данный момент автобусы ходят с интервалом в полчаса. После праздников на маршрут выйдет новая техника и интервал сократится до двадцати минут. В общей сложности в день будет происходить сорок восемь рейсов на четырех автобусах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Автобусы
02 ноября 2024, 16:46
Коммунальщики Можайска победили на областном конкурсе профмастерства
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Три призовых места привезли работники сферы жилищно-коммунального хозяйства из Можайска с конкурса профмастерства в Одинцове. Лучшими признали оператора котлов и двух слесарей.

Завершился региональный этап конкурса «Лучший по профессии». Можайск на нем представили сотрудники ресурсоснабжающей организации «Финансово-проектная лизинговая компания».

Татьяна Годунова победила в номинации «Оператор паровых и водогрейных котлов». Романа Толстикова признали лучшим в номинации «Слесарь аварийно-восстановительных работ холодного водоснабжения и водоотведения». Бронзовым призером конкурса стал Никита Котов в номинации «Слесарь аварийно-восстановительных работ систем горячего водо- и теплоснабжения».

Специалисты из Можайска выступили в пяти номинациях. Всего в конкурсе соревновались 202 работника предприятий ЖКХ из 48 городских округов Московской области.

Победители получили грамоты министерства ЖКХ Московской области и памятные подарки.

Отметим, что работники ЖКХ из Можайска регулярно показывают отличные результаты на этом конкурсе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Награды ЖКХ Можайск
02 ноября 2024, 16:46
Новый цех завода по переработке шин откроют в Дмитрове в 2025 году
Медиасток.рф
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Дмитровский завод по переработке шин запустит новый цех. Там из старых покрышек будут изготавливать резиновую крошку, которую активно используют при строительстве и благоустройстве.

Старые шины запрещено выбрасывать в обычную мусорку, поэтому в Подмосковье работают 300 пунктов приема. После попадания туда у отслуживших срок покрышек появляется новая жизнь - их привозят на специализированный завод в Дмитрове, где их режут, измельчают и перемалывают. В результате получается материал, который можно использовать для строительства дорог и ЖКХ.

Предприятие принимает шины из 15 регионов России. По словам генерального директора завода Игоря Трубникова, из такого вторсырья делают резиновый порошок, который добавляют в асфальт, резино-битумное покрытие, мягкую кровлю и многое другое. Из одной тонны покрышек получается 600 килограммов материала.

Из резиновой крошки также изготавливают покрытие для детских и спортивных площадок. Их активно используют в Подмосковье.

Завод работает круглосуточно в несколько смен. Туда поступает огромное количество шин, которые не успевают перерабатывать. Для повышения эффективности работы предприятие откроет новый цех уже в следующем году.

Как отметил начальник отдела утилизации Дмитрий Никишов, компания планирует расширить линейку и выпускать колесики для мусорных контейнеров.

Переработка Дмитров

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