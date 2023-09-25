Спортсмены из Лобни выиграли золотые медали на чемпионате мира по карате

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Напомним, ранее каратисты из Лобни завоевали 18 медалей на Всероссийских Юношеских играх боевых искусств.

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По итогам соревнований команда России вплотную приблизилась к тройке лидеров, заняв 4-е место. Свой вклад в это внесли спортсмены из Лобни. Так, Александра Кибирева заняла 1-е место среди девочек восьми-девяти лет, а Роман Бельц - среди мальчиков 12-13 лет.

Александр Миронов, Кристина Каюнова и Милена Быхало выиграли серебряные медали. Бронзу чемпионата получили Николай Развалов, Павел Кибирев, Владимир Дружинин, Вениамин Гармаев, а также женская команда в составе Ксении Астаховой, Анастасии Галко и Софии Соколовой.