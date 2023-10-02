Спортсмены из Лобни выиграли медали на двух всероссийских турнирах по карате

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Воспитанник школы «Каратэ кобудо тацудзин» Павел Анучин из Лобни выступил на всероссийских соревнованиях «Кубок Орла». Он показал блестящий результат, заняв 1-е место.

Другая юная спортсменка из Лобни Амелия Волкова приняла участие в Открытом турнире по карате. Воспитанница тренера Акрама Джураева в своей возрастной категории заняла 2-е место.

Напомним, в городском округе Лобня работают около 20 бюджетных спортивных секций, воспитанники которых показывают достойные результаты в состязаниях регионального и всероссийского уровня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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