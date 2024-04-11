Спортсмены из Лобни выиграли 6 медалей на всероссийском турнире по тхэквондо

Гордостью клуба и города стали Елизавета Чеканова, Арина Чернова, Александр Чернов, Артем Марчук, Амир Омаев и Михаил Вознюков, каждый из которых внес свой вклад в командный успех.

Особое внимание заслуживают Артем Марчук и Михаил Вознюков, которые не только завоевали медали, но и успешно выполнили нормативы «Кандидат в мастера спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только. В общей сложности до конца 2026 года таких объектов появится свыше 30.

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