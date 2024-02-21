Спортсмены из Лобни выиграли 6 медалей на межмуниципальных соревнованиях по дзюдо

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Состязания проходили среди юношей в возрасте от 11 до 13 лет в 20 весовых категориях. Представитель Лобни Андрей Харлов занял 1-е место, вторым стал Егор Серебрянников, а бронзовые медали получили Матвей Курносенков, Лаврентий Алексанян, Иван Шамо и Артур Аракелян.

Напомним, гимнастки из Лобни также победили на соревнованиях «Надежды России» в Казани. Коллектив «Ника» стал чемпионом среди девушек в возрастной категории 12-14 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии футбольного манежа и ФОКа с искусственным льдом в Домодедове.

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