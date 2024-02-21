21 февраля 2024, 11:06

Спортсмены из Лобни выиграли 6 медалей на межмуниципальных соревнованиях по дзюдо

Медиасток.рф
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Около 300 спортсменов выступили на открытых межмуниципальных соревнованиях «Спартак-дзюдо». Воспитанники клуба «Брандком-Мастерс» выиграли на турнире золотую, серебряную и четыре бронзовых медали.

Состязания проходили среди юношей в возрасте от 11 до 13 лет в 20 весовых категориях. Представитель Лобни Андрей Харлов занял 1-е место, вторым стал Егор Серебрянников, а бронзовые медали получили Матвей Курносенков, Лаврентий Алексанян, Иван Шамо и Артур Аракелян.

Напомним, гимнастки из Лобни также победили на соревнованиях «Надежды России» в Казани. Коллектив «Ника» стал чемпионом среди девушек в возрастной категории 12-14 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии футбольного манежа и ФОКа с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Лобня
21 февраля 2024, 11:18
Стеллаж для обмена книгами установили в МФЦ в Реутове
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Посетители и работники МФЦ Реутова могут обмениваться книгами с помощью специального стеллажа для буккроссинга. Любой желающий может оставить прочитанную книгу, а взамен взять любую понравившуюся, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«Приобщиться к модному течению по книгообмену может любой желающий. Для этого необходимо пересмотреть домашние книжные полки, собрать все, что больше не планируется перечитываться, и отправиться в МФЦ», - пояснил директор МФЦ городского округа Реутов Виктор Митрохин.

Стеллаж установили в МФЦ по адресу: Реутов, улица Победы, 7.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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Книги Реутов МФЦ Литература
21 февраля 2024, 11:07
Жителей Подмосковья призвали поддержать фермерское хозяйство «Шульгино» на всероссийском конкурсе
Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Фермерское хозяйство «Шульгино» из городского округа Волоколамск участвует в национальном органическом конкурсе. Предприятие борется за победу в номинации «Народный органический бренд», и жители Подмосковья могут поддержать его своим голосом.

Голосование проходит с 20 февраля по 21 марта на сайте Роскачества.

«Номинация „Народный органический бренд“ представлена 23 производителями из 19 регионов России. Важно поддержать нашего подмосковного представителя - это органическое многопрофильное фермерское хозяйство, которое разводит крупный рогатый скот, производит экологически чистое молоко, а также выращивает зерновые, семечковые, бахчевые и косточковые культуры, овощи», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Награждение победителей состоится 12 апреля на выставке «Россия».

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Роскачество Сельское хозяйство Волоколамск конкурсы
21 февраля 2024, 11:06
Ансамбль народного танца из Лобни стал лауреатом всероссийского фестиваля искусств
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Творческие люди» прошел в городе Кимры Тверской области. Ансамбль народного танца «Лыченица» из Лобни стал лауреатом I степени.

Ансамбль народного танца «Лыченица» из дома культуры «Красная поляна» в Лобне получил сразу три награды фестиваля. Так, коллектив отметили как лауреата I степени, а также специальными дипломами «Наследие Руси» за сохранение традиций народного танца.

Фестиваль в Кимрах организован арт-объединением «Творческие люди» при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Он создан для поддержки талантливых творческих коллективов и исполнителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Фестивали
21 февраля 2024, 10:41
Жители Подмосковья получили 2 миллиона телемедицинских консультаций в 2023 году
Минздрав МО
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Повторную консультацию с врачом в Подмосковье можно получить без посещения поликлиники. В прошлом году услугами телемедицины воспользовались более двух миллионов раз.

Телемедицина позволяет пациенту получить консультацию со специалистом в любом удобном месте, без посещения поликлиники. Например, таким способом можно узнать о результатах своих анализов или диспансеризации, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство.

«Также получить онлайн-консультации могут беременные женщины и дети. За прошлый год проведено свыше 2,2 миллиона телемедицинских консультаций», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В прошлом году жители чаще всего обращались к телемедицине, чтобы узнать результаты диспансеризации или продлить рецепт на лекарства. Получить онлайн-консультацию можно только после первичного очного посещения врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи Поликлиники Телемедицина

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