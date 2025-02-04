04 февраля 2025, 15:14

Спортсмены из Лобни вошли в состав сборной Московской области по тхэквондо

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В Московской области завершился чемпионат региона по тхэквондо ИТФ, который стал этапом отбора в сборную команду для участия в первенстве России — главном спортивном событии года. Турнир собрал сильнейших спортсменов региона, продемонстрировавших высокий уровень подготовки.

Особенно ярко проявили себя воспитанники лобненского Центра боевых искусств «Молодая гвардия». Лучшие представители клуба завоевали призовые места и успешно отобрались в состав сборной Московской области.

Золотые медали турнира завоевали Вадим Карташов, Руслан Ким, Анастасия Дюкова и Екатерина Мартынова. Серебро досталось Руслану Киму и Зарруху Абдулложонову, а бронзовую награду завоевал Дмитрий Наумов. Все участники показали выдающиеся результаты, подтвердив высокий уровень подготовки.

Главный тренер отделения тхэквондо, обладатель девятого дана гранд-мастер Пак Пон Док, отметил, что успех спортсменов стал результатом их упорного труда и дисциплины. Второй тренер клуба, Заррух Абдулложонов, также принял участие в соревнованиях среди взрослых спортсменов. Он вошел в состав сборной региона, завоевав серебряные медали в категориях «спарринг» и «туль».

Спортсмены Лобня
04 февраля 2025, 16:18
Сотрудники «Мособлпожспаса» призвали рыбаков надевать спасательные жилеты
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Сотрудники «Мособлпожспаса» в начале февраля провели рейды и напомнили гражданам о правилах безопасности на водоемах. Любителям подледной рыбалки они посоветовали не пренебрегать спасательными жилетами.

Ледяная поверхность на реках, озерах и водохранилищах в Подмосковье только кажется прочной. Во время оттепели там образовались трещины и полыньи, поэтому любители активного отдыха у воды могут неожиданно провалиться под лед.

«Принцип работы спасательного жилета заключается в его способности удерживать человека на поверхности воды. Это достигается за счет специальных наполнителей, которые не впитывают влагу и сохраняют плавучесть даже в самых экстремальных условиях», - уточнила спасатель Ирина Черная.

По ее словам, существуют модели для людей разного роста и веса. Крепления и застежки позволяют регулировать прилегание. Важной составляющей, о которой многие забывают, Черная назвала паховые ремни и петли для ног. Именно они позволят жилету остаться на месте, если его хозяин угодит в воду.

Более того, яркие цвета и светоотражающие элементы на этом аксессуаре делают человека более заметным и повышают его шансы на скорое спасение.

Спасатели
04 февраля 2025, 15:50
Концерт военной песни прошел в Воскресенске
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Мероприятие, посвященное Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, провели в Воскресенске. На концерте исполнили известные военные песни.

Концерт состоялся в Доме культуры «Гармония». Со сцены прозвучали произведения «Дети Ленинграда», «Катюша», «Казаки в Берлине» и «Журавли».

Участники не только исполнили военные песни, но и рассказали истории их создания, а также озвучили информацию о композиторах и поэтах.

Кроме того, зрители почтили минутой молчания тех, кто не вернулся из боя. Также вместе с артистами они исполнили песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы».

Ранее мы рассказывали о том, что в Воскресенске волонтеры навестили ветерана блокадного Ленинграда. Активисты общественного движения «Волонтеры Победы» из города Белоозерского приехали в гости к Владимиру Бухаркину.

Концерты Воскресенск
04 февраля 2025, 14:17
Автоинспекторы в Мытищах напомнили жителям правила перевозки детей
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Сотрудники Госавтоинспекции в рамках социального проекта «Маленький пассажир — большая ответственность» организовали профилактическую акцию «Самый ценный пассажир». Полицейские в ходе беседы напомнили посетителям много функционального центра в Мытищах о правилах перевозки детей.

Профилактическую беседу сотрудники Госавтоинспекции провели с посетителями много функционального центра о правилах перевозки детей. Заявителям рассказали о правильном выборе детских удерживающих устройств в зависимости от возраста, роста и веса ребенка, и раздали памятки и наклейки для автомобилей.

Маленькие пассажиры являются одними из самых уязвимых участников дорожного движения. Госавтоинспекторы подчеркивают, что штатные системы безопасности автомобиля не предназначены для их защиты. Поэтому при перевозке детей крайне важно использовать детские удерживающие устройства.

Такие мероприятия проводятся регулярно, так как безопасность детей на дорогах - это общая ответственность всех граждан. Важно помнить, что каждый водитель отвечает не только за себя, но и за жизнь и здоровье своих пассажиров, особенно если это маленькие дети.

Дети Мытищи ПДД Полиция
04 февраля 2025, 14:09
Свыше 100 объектов образования обновят в Подмосковье в 2025 году
Минстрой МО
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В 2025 году по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» обновят 58 школ, 40 детских садов, семь колледжей и пять объектов дополнительного образования. Об этом сообщили в региональном Минстройкомплексе.

На всех объектах подрядчики уже приступили к демонтажным работам. В рамках госпрограммы на объектах заменят инженерные коммуникации, обновят фасады и кровли, модернизируют спортивные площадки и внутришкольные помещения. Ремонт проведут с учетом современных требований к оборудованию и материалам.

«В 2025 году у нас стоит задача капитально отремонтировать 58 школ, 40 детских садов, семь колледжей и пять объектов дополнительного образования. Больше всего объектов ремонтируем в Орехово-Зуевском, Наро-Фоминском, Серпухове, Богородском, Подольске, Щелкове и Пушкинском», - уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

В 2024 году в рамках реализации госпрограммы в Подмосковье отремонтировали 42 школы и 22 детских сада.

Школы Детские сады Ремонтные работы Образование

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