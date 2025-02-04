Спортсмены из Лобни вошли в состав сборной Московской области по тхэквондо

Сотрудники «Мособлпожспаса» в начале февраля провели рейды и напомнили гражданам о правилах безопасности на водоемах. Любителям подледной рыбалки они посоветовали не пренебрегать спасательными жилетами.

Ледяная поверхность на реках, озерах и водохранилищах в Подмосковье только кажется прочной. Во время оттепели там образовались трещины и полыньи, поэтому любители активного отдыха у воды могут неожиданно провалиться под лед.

«Принцип работы спасательного жилета заключается в его способности удерживать человека на поверхности воды. Это достигается за счет специальных наполнителей, которые не впитывают влагу и сохраняют плавучесть даже в самых экстремальных условиях», - уточнила спасатель Ирина Черная.

По ее словам, существуют модели для людей разного роста и веса. Крепления и застежки позволяют регулировать прилегание. Важной составляющей, о которой многие забывают, Черная назвала паховые ремни и петли для ног. Именно они позволят жилету остаться на месте, если его хозяин угодит в воду.

Более того, яркие цвета и светоотражающие элементы на этом аксессуаре делают человека более заметным и повышают его шансы на скорое спасение.