Спортсмены из Лобни стали призерами турнира по тхэквондо

Подмосковье усилит экономическое сотрудничество с ОАЭ

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области заключил соглашение с эмиратской компанией Al Ramal Al Dhahabi Trading LLC о развитии партнерства. Это позволит наладить более тесное экономическое сотрудничество между предприятиями Подмосковья и ОАЭ.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что соглашение направлено на развитие торгово-экономических связей между компаниями двух регионов. Оно предусматривает поддержку подмосковных предприятий в проведении совместных мероприятий с партнерами из ОАЭ.

Документ подписали в рамках международной выставки ISM Middle East 2023 в Дубае, где Фонд выступил организатором стенда для пяти экспортеров из Подмосковья. Представить свою продукцию смогли экспортеры из Королева, Коломны и Ленинского городского округа, Подольска и Домодедова.

Помимо участия в выставках Фонд бесплатно предоставляет компаниям другие услуги по поддержке экспорта в рамках национальных проектов.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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