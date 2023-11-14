14 ноября 2023, 17:09

Спортсмены из Лобни стали призерами турнира по тхэквондо

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В Московском центре боевых искусств прошел открытый турнир по тхэквондо Ratmir Cup. В соревнованиях поучаствовали более 20 клубов и более 600 спортсменов. Воспитанницы центра боевых искусств «Молодая гвардия» из Лобни завоевали призовые места.

«По итогам состязаний Катя Мартынова завоевала первое место в категориях „Туль“ и „Спарринг“, Катя Чугунова - третье место в тех же категорях, а Аня Дюкова - третье место в категории „Туль“», - уточнили в администрации муниципалитета.

Центр боевых искусств «Молодая гвардия» находится на улице Пушкина, 4 в Лобне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Лобня
14 ноября 2023, 17:47
Подмосковье усилит экономическое сотрудничество с ОАЭ
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области заключил соглашение с эмиратской компанией Al Ramal Al Dhahabi Trading LLC о развитии партнерства. Это позволит наладить более тесное экономическое сотрудничество между предприятиями Подмосковья и ОАЭ.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что соглашение направлено на развитие торгово-экономических связей между компаниями двух регионов. Оно предусматривает поддержку подмосковных предприятий в проведении совместных мероприятий с партнерами из ОАЭ.

Документ подписали в рамках международной выставки ISM Middle East 2023 в Дубае, где Фонд выступил организатором стенда для пяти экспортеров из Подмосковья. Представить свою продукцию смогли экспортеры из Королева, Коломны и Ленинского городского округа, Подольска и Домодедова.

Помимо участия в выставках Фонд бесплатно предоставляет компаниям другие услуги по поддержке экспорта в рамках национальных проектов.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экспорт ОАЭ
14 ноября 2023, 17:44
Подмосковье выиграло 17 медалей на международных соревнованиях по прыжкам в воду
ЦСП ОВС Московской области
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Подмосковные спортсмены завоевали 17 медалей на международных соревнования по прыжкам в воду «Кубок Раиса Республики Татарстан». Они выиграли шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, спортсмены Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта выступали в составе сборной России. Четыре золотые медали завоевала Виктория Казанцева. Награды высшего качества также получили Спартак Гаркуша и Илья Надеев.

Серебряные медали выиграли Владислав Качанов, Илья Надеев, Артем Великанов, Дмитрий Сидоров, Спартак Гаркуша, а бронзовые - Илья Надеев, Владислав Качанов и Дмитрий Сидоров.

Соревнования прошли в Казани с 9 по 14 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил на 40% увеличить зарплаты ведущих спортсменов и тренеров. По его словам, в условиях санкций и ограничений им приходится непросто, поэтому принято решение повысить оклад с 2024 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
14 ноября 2023, 17:43
«Зов предков и желание созидать». Волоколамский пчеловод представил продукцию на выставке «Россия»
Unsplash
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Волоколамский пчеловод Вадим Сотов представил свою продукцию на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. КФХ «Сотов мед» занимается разведением пчел, грант на его регистрацию составил 3,85 миллиона рублей.

«На этой выставке очень высокая организация, честно говоря, одна из лучших, которые я видел», - поделился Вадим Сотов с «360».

По его словам, он получил хорошую поддержку от Подмосковья. На грант для софинансирования, предоставленный по решению Конкурсной комиссии Московской области по отбору проектов «Агростартап», хозяйство закупило более 60 пчелосемей, возвело производственное помещение, приобрело оборудование для производства и переработки меда и грузовик. Благодаря мерам поддержки предпринимателей КФХ прошло сертификацию. И даже за этикетки на баночках с продукцией хозяйству компенсировали 50% расходов.

О своей работе - и по совместительству, похоже, любимом занятии - Вадим Сотов рассказал с энтузиазмом.

«Моя фамилия Сотов: предки занимались бортничеством, пчеловодством. Наверное, это просто зов предков - и желание созидать», - поделился он.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля.

В 2022 году хозяйство произведело семь тонн меда, по итогам этого года планирует увеличить объемы производства до восьми тонн. На выставку Сотов привез в том числе уникальную продукцию из чистого воска, произведенную его пчелами. Товары пользуются популярностью - люди подходят, интересуются, дегустируют, покупают, а владелец охотно и дружелюбно рассказывает им и о меде, и о том, как он производится.

Выставки Волоколамск Выставка-форум «Россия»
14 ноября 2023, 17:40
Вентиляционное оборудование начнут производить в Балашихе
Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Компания «ГалВент» начнет работать в Балашихе. Крупнейший производитель вентиляционного оборудования получил участок земли в Подмосковье на льготных условиях.

На фабрике используют автоматическое производство. Это единственное предприятие по изготовлению систем вентиляции, которое использует такое оборудование.

На предприятии установят современное оборудование. Компания будет выпускать фильтры, глушители шума и воздуходувы.

После открытия производства в Балашихе появится почти 500 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки предпринимателей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха Импортозамещение

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