24 декабря 2024, 16:44

Спортсмены из Лобни стали призерами турнира по карате «Прояви характер»

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
Читайте нас в: Google Новости

В соревнованиях участвовали воспитанники школы каратэ «Кобудо Тацудзин». Юноши и девушки из Лобни показали высокий уровень мастерства и завоевали множество наград.

Победительницами турнира стали Женя Яковлева (ката, 8-9 лет), Полина Жижина (ката, 14-15 лет) и Полина Ярцева (кумитэ, 14-15 лет).

Среди мальчиков первые места завоевали Егор Хорунжий (ката, 8-9 лет), Роман Дмитриенко (кумитэ, 10-11 лет), Роберт Гербеков (кумите, 14-15 лет) и Павел Кибирев (кумитэ, 14-15 лет).

Полина Ярцева и Павел Кибирев также показали лучшую технику, за что были удостоены отдельных наград.

Напомним, в начале декабря Дворец спорта в «Лобне» принимал всероссийские соревнования по карате до Сито-рю «Последний рубеж» и Кубок России для участников старше 18 лет. На соревнования приехали более 900 спортсменов из 27 регионов России.

Спортсмены Лобня
24 декабря 2024, 16:58
Корреспондент «Матч ТВ» провела мастер-класс для юных журналистов Балашихи
Пресс-служба администрации Балашихи
Читайте нас в: Google Новости
Корреспондент телеканала «Матч» Мария Коробова поделилась секретами мастерства с журналистами БШЛ-МЕДИА. Мероприятие состоялось в спортивном комплексе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный.

На мастер-классе Мария Коробова рассказала школьникам о своем пути на телевидение и научила созданию хорошего журналистского материала. «Учила не бояться чистого листа, понимать, что если что-то идет не так в твоем написанном тексте - надо менять, заходить по-другому», - объяснила корреспондент.

Участники мастер-класса также приготовили вопросы для интервью с амбассадорами школьной лиги Подмосковья Лесей Махно и Екатериной Гамовой и придумали интересный заголовок для итоговой статьи о мероприятии.

Школьники рассказали, что узнали от Марии Коробой много нового и интересного. Теперь они смогут успешно применять свои знания на практике при создании журналистских материалов.

Журналистика Школьники Балашиха
24 декабря 2024, 16:46
Выставка-конкурс «Новогоднее вдохновение» открылась в Балашихе
пресс-служба администрации Балашихи
Читайте нас в: Google Новости
В преддверии Нового года в Балашихе состоялось открытие выставки-конкурса детского творчества «Новогоднее вдохновение», которая стала традиционным событием в Центре народного творчества. Этот праздник неизменно привлекает внимание как детей, так и взрослых, создавая атмосферу волшебства и ожидания сказки.

В этом году на выставке представлено 325 работ, выполненных в двух номинациях - «Новогодний шар» и «Новогодняя гирлянда». Участники проявили свои творческие способности, реализовав интересные идеи в различных техниках. Шары и гирлянды были созданы из шишек, нитей, картона, фетра, бисера, тканей и даже ватных дисков, что свидетельствует о большом полете фантазии и мастерства юных творцов.

На открытии выставки присутствовали ученики школы № 8, которые также приняли участие в мастер-классе. Каждый из детей смог своими руками создать замечательного рождественского ангелочка, что добавило еще ребятам еще больше радости.

Все работы, представленные на выставке, были сделаны с любовью и вдохновением, радуя глаз и поднимая настроение. Они прекрасно отражают дух новогоднего праздника и дарят всем посетителям положительные эмоции.

Выставка «Новогоднее вдохновение» продлится до 15 января 2025 года в Центре народного творчества по адресу: город Балашиха, улица Свердлова, 13/4.

Балашиха Новый год конкурсы
24 декабря 2024, 16:35
Жителям Можайска напомнили правила безопасности на ж/д объектах
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
Читайте нас в: Google Новости
Акцию «Сохрани себе жизнь» провели в Можайске. Волонтеры напомнили жителям, какие правила важно соблюдать, находясь вблизи железнодорожных объектов.

Мероприятие традиционно проводят в вечернее и ночное время. Акция уже стала традиционной в Можайском округе.

В этот раз в ее организации поучаствовали также представители администрации Можайского округа, активисты «Волонтеров Подмосковья» и транспортной полиции. К акции присоединились все муниципалитеты Подмосковья.

Организаторы провели прямую трансляцию хода акции при участии министерства транспортной и дорожной инфраструктуры Московской области. По словам авторов инициативы, благодаря такому масштабному информированию удается предупредить смертельные случаи и травмы на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Напомним, что акция проходит в Московской области уже в пятый раз.

РЖД Волонтеры Общественные акции Можайск
24 декабря 2024, 16:34
Два волонтера из Лобни стали призерами розыгрыша ко Дню добровольца
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Мероприятие организовало Министерство информации и молодежной политики Московской области. Две активистки из Лобни получили призы по результатам розыгрыша.

Участникам конкурса нужно было написать в официальной группе «Волонтеров Подмосковья» в социальной сети «ВКонтакте» и Телеграме комментарий, в которой рассказать личную историю, связанную с волонтерской деятельностью. В розыгрыше участвовало около 200 человек.

Елизавета Брюханова и Полина Емельянова из Лобни активно участвуют в добровольческой деятельности и рассказали об этом в ходе конкурса. По итогам розыгрыша девушки заняли первое и второе места соответственно. Им вручили подарки с символикой движения «Волонтеры Подмосковья», а также автографы певца SHAMAN.

Молодежное объединение «Волонтеры Подмосковья» было создано для привлечения молодых людей к участию в социальных и благотворительных проектах региона.

Лобня Волонтеры

Новости по теме