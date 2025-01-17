Спортсмены из Лобни стали призерами первенства России по фехтованию

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Воспитанники спортивной школы «Академия спорта» Аркадий Кардава и Максим Александров из Лобни соревновались среди юниоров и юниорок до 21 года. Ребята показали высокий уровень подготовки и завоевали серебряные награды. Кроме того, благодаря своему результату спортсмены смогли выполнить норматив мастера спорта России.

Руководство «Академии спорта» поздравило воспитанников с этим высоким достижением и пожелало добиваться новых побед.

Власти муниципалитета уделяют спорту большое внимание. В Лобне развивается спортивная инфраструктура, строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. В городе функционируют 18 спортивных секций, воспитанники которых постоянно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня.