Спортсмены из Лобни стали призерами международного турнира по дзюдо

На Чемпионате Азии по каратэдо Сито-рю, который проходит в Сингапуре, воспитанники Школы Каратэ Кобудо Тацудзин взяли три награды. Кристина Каюнова стала первой в категории «ката» среди девушек 14-15 лет. Роман Дмитриенко получил серебро в «кумитэ» среди мальчиков 10-11 лет до 35 кг. Бронзу в категории юношей 14-15 лет до 57 кг завоевал Владимир Дружинин.

В Подмосковье прошли соревнования по боксу и дзюдо. Трое боксеров из школы «Храбрый мальчик» заняли первые места на межрегиональных турнирах. На турнире по дзюдо «Осенний» юные спортсмены из «Академии спорта» завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

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