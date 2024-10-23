Спортсмены из Котельников стали призерами областных соревнований

Воспитанники тренера Владимира Арешкина из спортивной школы «Котельники» завоевали одну золотую и две бронзовые медали. Станислав Капсамун одолел в двух отборочных поединках соперников из Звенигорода и Егорьевска. Судьи отдали спортсмену из Котельников победу за явным преимуществом, после чего он вышел в финал турнира и занял там третье место.

Младший брат Станислава Матвей Капсамун выиграл золотую медаль первенства Московской области. Бронзовую награду также получил выпускник спортивной школы, мастер спорта Олег Коршунов, который выступал в возрастной категории среди мужчин и женщин.

Дебютанты соревнований Арсений Гаратов, Михаил Пузырев и Никита Овсянов заняли пятые места, что для начинающих бойцов стало хорошим результатом.

Теперь спортсмены из Котельников отправятся в составе сборной Подмосковья на первенство Центрального федерального округа России в Липецке, которое пройдет в начале декабря.

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