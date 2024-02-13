Спортсмены из Истры выиграли 11 медалей на соревнованиях по тайскому боксу в Калининграде

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Участие в соревнованиях приняли 515 человек из 20 регионов России. Московскую область представляли спортсмены из городского округа Истра. Так, Виктория Жигульская, Елизавета Мяло, Иван Хатюшин, Кирилл Глущенко, Андрей Картамышев и Христофор Кондратьев выиграли золото. Серебро привезли Матвей Кондратьев, Даниил Савельев, Станислав Мухортых и Михаил Фирсов. Бронзовую медаль завоевал Азиз Байрамов.

Спортсмены также прошли отбор на чемпионат и первенство России, которые состоятся в апреле в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в лесопарке «Шишкин лес», в котором недавно оборудовали новую лыжню. Место для катания уже оценили любители активного отдыха.

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