Спортсмены из Истры стали призерами международного школьного фестиваля

Общественные обсуждения бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 прошли в поселке Поварово городского округа Солнечногорск. В следующем году здесь капитально отремонтируют сети водоснабжения, построят новый детский сад, приведут в порядок дороги и многое другое.

Общественные обсуждения бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 прошли в поселке Поварово городского округа Солнечногорск.

В следующем году здесь капитально отремонтируют сети водоснабжения, построят новый детский сад, приведут в порядок дороги и многое другое.

Жителям рассказали о доходах и расходах, а также предоставили им возможность предложить свои идеи по распределению средств. Новый формат общения о бюджете стал настоящим прорывом для округа, так как раньше ограничивались лишь публичными слушаниями. В этом году представители администрации проводят выездные встречи в каждом территориальном управлении, рассказывая о планах развития округа и конкретных местностей. Это позволяет жителям понять, какие изменения ожидают их населенные пункты, а властям - скорректировать планы с учетом мнения граждан.

«При формировании бюджета мы обязательно учитываем обратную связь от жителей, которую получаем через обращения, личные встречи и наказы. Без понимания потребностей людей невозможно эффективно управлять и развивать округ. Поэтому мы открываем как можно больше каналов коммуникации, и такие встречи - один из них», - отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Николай Минаев также сообщил, что бюджет на будущий год будет ориентирован на социальные нужды. В 2024 году построили новый корпус Поваровской школы, а в следующем году начнется ремонт главного здания школы, а также строительство детского сада на 250 мест, для которого уже начали закладывать фундамент.

Работа по модернизации жилищно-коммунального хозяйства продолжится. В этом году была запущена блочно-модульная котельная в микрорайоне Поваровка, модернизированы теплотрассы в микрорайоне Лесхоз, реконструированы подстанции в Белавино, Задорино и Дудкино, а также обновлены электросети в Поварово. В следующем году запланирован капитальный ремонт сети водоснабжения в Поварово, а в 2026 году там будет построена новая блочно-модульная котельная.

В Задорино планируется обустройство детской игровой площадки и пешеходной дорожки от поликлиники до улицы Школьной. Кроме того, будут отремонтированы три дороги общей протяженностью 1,6 километра и благоустроены контейнерные площадки в пяти населенных пунктах.

«Я вижу, что жизнь нашего поселка улучшается. Она уже стала лучше с появлением новой школы, а с детским садом на 250 мест станет еще лучше. Мы никогда не видели такого качества и уровня ремонта в Поварово. Это настоящий подарок для нас. Мы с нетерпением ждем и благодарны за такие изменения», - поделилась коренная жительница Поварово Ирина Трынкина.

С проектом бюджета можно ознакомиться на официальном сайте администрации Солнечногорска. Ранее общественные обсуждения прошли в территориальных управлениях Андреевка и Смирновское.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».