26 июня 2024, 22:04

Спортсмены из Химок завоевали золото на чемпионате России по ракетлону

Администрация г.о Химки
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Воспитанники бадминтонного клуба из Химок приняли участие в Чемпионате России по ракетлону. Спортсмены завоевали полный комплект медалей.

Участники соревновались в разных возрастных категориях. Первое место в мужском парном разряде завоевали Дмитрий Дубовенко и Сергей Серегин. Также Дмитрий забрал серебро смешанной категории в паре с Татьяной Тихоновой. Спортсменка Мария Паламонова заняла третье место вместе с Валентиной Хлебутиной из города Жуковского.

«Считаю подобные достижения являются отличной мотивацией для дальнейших успехов у спортсменов. И хочу отметить, что в Химках популяризация спорта является одной из приоритетных задач. Создаются максимально комфортные условия для занятий, специалисты внедряют новые методики и технологии обучения, привлекаются талантливые тренеры и регулярно организовывают спортивные соревнования», - отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Напомним, что ракетлон - это вид спорта, в котором соперники соревнуются сразу в нескольких направлениях: настольном теннисе, бадминтоне, большом теннисе и сквоше.

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Спортсмены Награды Химки
26 июня 2024, 22:30
Искусственные неровности на дорогах отремонтировали в 6 округах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Работники Мосавтодора отремонтировали искусственные неровности на дорогах в шести городских округах Подмосковья. Эти преграды необходимы для контроля скорости в населенных пунктах.

«Искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в местах, где водители превышают скоростной режим», - рассказали в подмосковном Минтрансе.

Ремонт провели в Чехове, Жуковском, Мытищах, а также на дорогах в малых населенных пунктах Солнечногорска и Красногорска.

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Мытищи Солнечногорск Дороги Ремонтные работы
26 июня 2024, 22:08
Подмосковных активистов наградили в Красногорске в преддверии Дня молодежи
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Подмосковных активистов в преддверии Дня молодежи отметили губернаторскими наградами за их работу. Торжественная церемония состоялась 26 июня в Доме правительства Московской области.

Как рассказали в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области, более 100 волонтеров, юнармейцев, активистов «Молодой Гвардии», представителей регионального отделения «Российский Красный Крест» и Всероссийского студенческого корпуса спасателей, активистов молодежных центров получили благодарности.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе вручила волонтерам награды от губернатора Московской области за участие в ликвидации последствий аварий на объектах тепло- и энергоснабжения в городских округах Московской области. После аварии в Климовске в январе этого года волонтеры самоотверженно помогали жителям.

«Зима в этом году была очень холодная, и мы просто не смогли с ребятами остаться в стороне, когда люди нуждались в нашей помощи. Это была четкая слаженная работа большой команды, зачастую круглосуточная. Мы все старались сделать все возможное, чтобы поддержать жителей», - рассказал координатор регионального движения «Волонтеры Подмосковья» в Мытищах Константин Кузовков.

Подмосковные активисты одними из первых откликнулись на просьбы о помощи после чудовищной трагедии в Крокус-Сити-Холле 22 марта.

«Ребята помогали в центре помощи пострадавшим на базе фонда „Защитники Отечества“, в пунктах переливания крови, а также возле стихийного мемориала жертвам теракта в Красногорске. Это было очень тяжело морально, страшно, непонятно, очень больно. Но даже в таких условиях ребята включились в общую работу», - рассказала Швелидзе.

Также за развитие государственной молодежной политики награды получили активисты молодежных движений, молодые ученые, представителей подмосковных вузов и НКО.

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Награды Волонтеры Молодежь Ученые
26 июня 2024, 22:04
Призером Всероссийской олимпиады педагогов стала учительница из Химок
Администрация г.о Химки
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Учитель физики Алиса Щербина из Химок заняла призовое место на Всероссийской олимпиаде педагогов «Лига лучших». Всего в интеллектуальном состязании принимали участие свыше тысячи учителей из разных регионов.

Алисе Щербиной представилась возможность ознакомиться с магистерской программой «Инновационные технологии инженерно-физического образования», а также изучить новый комплект учебников по физике с углубленным уровнем для средней школы «Физика. Будущие инженеры». Все финалисты смогли посетить научное лекции от преподавателей Национального исследовательского ядерного института. Семинары были посвящены микроскопии в пространстве и времени и математическому моделированию.

Свыше ста победителей и призеров получили денежные вознаграждения в размере 200 и 100 тысяч рублей соответственно.

«Педагоги подтвердили высочайшую квалификацию и профессионализм, вошли в число тех лучших учителей России, чей пример вдохновляет других, становясь маяком для талантливой молодежи, поднимает престиж профессии учителя физики и физики как науки в целом», - отметил начальник отдела практики и трудоустройства студентов учебного департамента Национального исследовательского ядерного института Александр Сухов.

Финалисты «Лиги лучших» получили звание «эксперта». Их пригласили на стратегические сессии и конференции, где будут рассматривать изменения в преподавании физики.

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Химки Учителя конкурсы
26 июня 2024, 21:52
Объект незаконной торговли ликвидировали на Осташковском шоссе в Мытищах
Медиасток.рф
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Сотрудники управления потребительского рынка и услуг городского округа Мытищи пресекли незаконную торговлю плодоовощной продукцией на федеральной трассе вблизи дома № 6 на Осташковском шоссе. Продавцы работали без разрешительной документации, нарушая действующие правила.

Представители управления демонтировали нестационарный объект и изъяли имущество на ответственное хранение. Данная мера направлена на обеспечение порядка и соблюдение закона в сфере торговли.

Отметим, что работа по наведению порядка в нестационарной торговле продолжается. Управление потребительского рынка и услуг городского округа Мытищи призывает всех жителей быть внимательными и ответственно подходить к выбору мест для покупок, так как приобретение товаров в несанкционированных местах несет высокий риск для здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Мытищи Торговля

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