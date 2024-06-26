Спортсмены из Химок завоевали золото на чемпионате России по ракетлону

Участники соревновались в разных возрастных категориях. Первое место в мужском парном разряде завоевали Дмитрий Дубовенко и Сергей Серегин. Также Дмитрий забрал серебро смешанной категории в паре с Татьяной Тихоновой. Спортсменка Мария Паламонова заняла третье место вместе с Валентиной Хлебутиной из города Жуковского.

«Считаю подобные достижения являются отличной мотивацией для дальнейших успехов у спортсменов. И хочу отметить, что в Химках популяризация спорта является одной из приоритетных задач. Создаются максимально комфортные условия для занятий, специалисты внедряют новые методики и технологии обучения, привлекаются талантливые тренеры и регулярно организовывают спортивные соревнования», - отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Напомним, что ракетлон - это вид спорта, в котором соперники соревнуются сразу в нескольких направлениях: настольном теннисе, бадминтоне, большом теннисе и сквоше.

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