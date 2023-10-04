Спортсмены из Химок заняли второе место на первенстве России по стрельбе из лука
Воспитанники спортивной школы «Химки» стали серебряными призерами первенства России по стрельбе из лука. В турнире поучаствовали более 400 спортсменов. Соревнования прошли в Калининграде.
В сборной Подмосковья выступили юные жительницы Химок София Панюкова и Ксения Павлюк.
«На соревнованиях была дождливая погода, это создавало определенные трудности. Но мы с ними справились. В финальный день первенства лил дождь, и мы сквозь боль и слезы достойно отстояли свой регион», - поделилась впечатлениями Панюкова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до конца года построят 13 крупных спортивных объектов. В их числе катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.
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