25 мая 2024, 19:42

Спортсмены из Химок заняли призовые места на областном турнире по карате

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Каратисты Химок представили городской округ на межмуниципальных соревнованиях «Прояви характер». По итогам состязаний воспитанники химкинской Федерации карате завоевали 25 медалей — золото, серебро и бронзу.

В турнире приняли участие 500 спортсменов начальной и средней подготовки из 28 спортивных организаций.

Первое место заняли 12 каратистов, спортсмены завоевали восемь серебряных и пять бронзовых медалей. Всего было разыграно 142 комплекта наград.

По итогам турнира химкинский спортивный клуб занял третье место в общекомандном зачёте.

«Ребята - огромные молодцы! Очень достойно отстояли честь нашего округа! Поздравляю всех с заслуженными медалями и желаю достижения новых спортивных высот!» - поделилась депутат местного совета Юлия Ишкова.

Ранее каратисты химкинского клуба «Чемпион» заняли первые, вторые и третьи призовые места на турнирах «Чтобы помнили» памяти мастеров карате и «Путь чемпиона». На обоих турнирах спортсмены завоевали пять золотых, семь серебряных и две бронзовые медали. В состязаниях приняли участие спортсмены из Москвы, Московской, Владимирской и Тульской областей.

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Спортсмены Награды Химки
25 мая 2024, 19:54
Футбольный клуб «Химки» стал чемпионом Первой лиги
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Футболисты клуба городского округа Химки стали чемпионами Первой лиги. Спортсмены одержали победу над командой «Черноморец» из Новороссийска со счётом 2:1.

«Химки» набрали 66 очков в 34 матчах и заняли первое место в турнирной таблице. Вторую строчку заняло махачкалинское «Динамо», которое уступило «Алании» в параллельном матче.

Спортсмены второй раз в истории стали победителями Первой лиги. Первый раз «Химки» выиграли чемпионат в 2006 году.

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Спортсмены Химки
25 мая 2024, 19:28
Активисты из Химок присоединились к акции по сбору вторсырья
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» присоединились к акции по сбору вторсырья. Они сдали пластиковую и алюминиевую тары в специальный фандомат в рамках партийного проекта «Чистая страна».

Депутат Совета депутатов Артур Каримов отметил, в Химках завершилась благотворительная акция по сбору макулатуры «С любовью к планете». За месяц удалось собрать более 600 килограммов бумаги и картона.

В акции приняли участие неравнодушные жители, волонтеры и депутатское объединение, а также воспитанники и ученики образовательных учреждений городского округа.

Благотворительная акция «С любовью к планете» прошла с 15 апреля по 15 мая. Один из пунктов приема макулатуры был также открыт в общественной приемной «Единой России» на улице Кирова, дом № 19. Вырученные средства направлены на приобретение раций десятому танковому полку, исполняющий воинский долг на специальной военной операции.

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Химки Волонтеры
25 мая 2024, 19:22
Научный центр Российской академии образования открыли в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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На базе Московского государственного института культуры в Химках открылся Научный центр Российской академии образования. институт культуры стал первым творческим вузом страны, удостоившимся такого статуса.

Торжественная церемония открытия состоялась в рамках научной сессии академии. В ней приняли участие президент и академик Ольга Васильева, а также академик и главный ученый секретарь президиума Светлана Иванова.

В ходе церемонии Ольге Васильевой было присвоено почетное звание профессора института культуры, а ректор учебного учреждения вручил ей диплом и памятный знак.

«Институт культуры - это место, которое дало мне путевку в жизнь. Здесь радостно учиться. Важно, что в институте восстановлен музей и возвращен библиотечный факультет. Большое спасибо за возможность быть здесь сейчас!» - сказала Ольга Васильева.

Для участников научной сессии был организован праздничный концерт, на котором выступили лучшие художественные коллективы и исполнители института.

Ученые института культуры совместно с представителями академии активно участвуют в научных и творческих проектах. В рамках III Международной ассамблеи Российской академии было подписано соглашение о научном сотрудничестве с целью проведения совместных исследований в области образования, философии, культурологии, библиотековедения и искусствоведения.

Проректор института по научной и инновационной деятельности Николай Ярошенко и научный руководитель центра Светлана Иванова также приняли участие в торжественной церемонии. Светлана Иванова провела мастер-класс по повышению качества диссертационных исследований по педагогике для преподавателей, молодых ученых и аспирантов вуза.

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Вузы Химки Образование
25 мая 2024, 18:50
Молодежный фестиваль «Фактор веры» прошел в Химках
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В городском округе Химки проходит молодёжный православный фестиваль «Фактор веры». В программе — лазертаг, арт-терапия, семинары священников и психологов и многое другое.

Праздник проводят для участников возрастом от 17 до 35 лет в Фирсановке.

«Подобные мероприятия объединяют верующих людей на основе традиционных духовно-нравственных ценностей и влияют на развитие активного православного молодёжного движения в Химках», - подчеркнула депутат местного Совета депутатов Галина Болотова.

В первый день для участников слёта провели торжественное знакомство и вводный инструктаж по правилам поведения. Также для них организовали встречу с теологом и экскурсию в киногород «Пилигрим Порто». В завершение первого дня прошёл сеанс арт-терапии.

В субботу, во второй день фестиваля, для участников проведут спортивно-тактическую игру «Лазертаг». В храме Святого Великомученика Георгия Победоносца пройдёт Всенощное бдение. А в вечернее время состоится костюмированный императорский бал в стиле 1812 года.

В воскресенье молодёжь примет участие в костюмированной военно-исторической постановке по христианской истории Древнего Рима, а после представит свои творческие номера в ходе концерта. Также молодые люди познакомятся с психологом Максимом Волковым и пообщаются с ним на тему семейных отношений.

Фестиваль проводят в рамках проекта «Фактор веры», поддержанного Фондом президентских грантов. Организаторами являются Благотворительный фонд «Ангел», Георгиевский и Смоленский храмы.

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Праздники Химки Фестивали Молодежный

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