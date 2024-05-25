Спортсмены из Химок заняли призовые места на областном турнире по карате

На базе Московского государственного института культуры в Химках открылся Научный центр Российской академии образования. институт культуры стал первым творческим вузом страны, удостоившимся такого статуса.

Торжественная церемония открытия состоялась в рамках научной сессии академии. В ней приняли участие президент и академик Ольга Васильева, а также академик и главный ученый секретарь президиума Светлана Иванова.

В ходе церемонии Ольге Васильевой было присвоено почетное звание профессора института культуры, а ректор учебного учреждения вручил ей диплом и памятный знак.

«Институт культуры - это место, которое дало мне путевку в жизнь. Здесь радостно учиться. Важно, что в институте восстановлен музей и возвращен библиотечный факультет. Большое спасибо за возможность быть здесь сейчас!» - сказала Ольга Васильева.

Для участников научной сессии был организован праздничный концерт, на котором выступили лучшие художественные коллективы и исполнители института.

Ученые института культуры совместно с представителями академии активно участвуют в научных и творческих проектах. В рамках III Международной ассамблеи Российской академии было подписано соглашение о научном сотрудничестве с целью проведения совместных исследований в области образования, философии, культурологии, библиотековедения и искусствоведения.

Проректор института по научной и инновационной деятельности Николай Ярошенко и научный руководитель центра Светлана Иванова также приняли участие в торжественной церемонии. Светлана Иванова провела мастер-класс по повышению качества диссертационных исследований по педагогике для преподавателей, молодых ученых и аспирантов вуза.

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