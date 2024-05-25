Спортсмены из Химок заняли призовые места на областном турнире по карате
Каратисты Химок представили городской округ на межмуниципальных соревнованиях «Прояви характер». По итогам состязаний воспитанники химкинской Федерации карате завоевали 25 медалей — золото, серебро и бронзу.
В турнире приняли участие 500 спортсменов начальной и средней подготовки из 28 спортивных организаций.
Первое место заняли 12 каратистов, спортсмены завоевали восемь серебряных и пять бронзовых медалей. Всего было разыграно 142 комплекта наград.
По итогам турнира химкинский спортивный клуб занял третье место в общекомандном зачёте.
«Ребята - огромные молодцы! Очень достойно отстояли честь нашего округа! Поздравляю всех с заслуженными медалями и желаю достижения новых спортивных высот!» - поделилась депутат местного совета Юлия Ишкова.
Ранее каратисты химкинского клуба «Чемпион» заняли первые, вторые и третьи призовые места на турнирах «Чтобы помнили» памяти мастеров карате и «Путь чемпиона». На обоих турнирах спортсмены завоевали пять золотых, семь серебряных и две бронзовые медали. В состязаниях приняли участие спортсмены из Москвы, Московской, Владимирской и Тульской областей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».