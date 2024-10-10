10 октября 2024, 18:33

Спортсмены из Химок выступят в финале сезона Юношеской футбольной лиги

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Воспитанники спортивной школы «Химки» 2007, 2008 и 2009 годов рождения представят округ в заключительном туре Юношеской футбольной лиги. Матч пройдет 12 октября на стадионе спортивного комплекса «Новые Химки».

Футболисты из Химок под руководством тренера Дмитрия Шалина в финальном 30-м туре соревнований будут бороться за первенство с командой «Витязь» из Подольска. Ребята опережают соперников на один балл.

Ранее самые младшие участники турнира, наставляемые тренером Александром Сергеевым, досрочно вышли из гонки, став победителями Юношеской футбольной лиги в своей возрастной категории. Заветные медали спортсмены получат 12 октября.

Финальные матчи стартуют 12 октября с 10:00 на стадионе спортивного комплекса «Новые Химки» по адресу: улица Машинцева, дом 2. Награждение победителей и церемония закрытия сезона Юношеской футбольной Лиги состоится после всех игр.

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Спортсмены Химки Футбол
10 октября 2024, 18:33
Спасатели потушили пожар на вещевом рынке в Богородском округе
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» и Федеральной противопожарной службы потушили пожар на центральном вещевом рынке в Ногинске. Огонь возник в одном из павильонов и быстро распространился по перекрытиям, охватив три тысячи квадратных метров.

До прибытия пожарных из зданий эвакуировались около 100 человек. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Локализация пожара заняла около двух часов, открытое горение ликвидировали к 18:25, а полностью последствия устранили к 23:20. Отмечается, что на рынке горели товары, которые вызвали сильное задымление. На этом фоне движение на мосту через Клязьму было ограничено.

В результате пожара никто не пострадал, а в его тушении участвовали 40 человек и 14 единиц техники.

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Пожары Богородский
10 октября 2024, 18:23
Новую детскую площадку установят в Ногинске в октябре
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Новый игровой комплекс появится у детей в Ногинске на улице Трудовой. Это стало возможно благодаря реализации проекта депутатов Богородского округа «Жители МКД».

Депутат Совета Богородского округа Павел Ермилов в ходе встречи с жителями поговорил о благоустройстве дворовой территории на улице Трудовой. Он вместе с управлением благоустройства администрации лично контролирует ход работ. Также здесь до конца года планируется установить еще три столба освещения.

Депутаты помогают жителям в решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Это защита прав потребителей жилищных и коммунальных услуг, выстраивание взаимоотношений с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, регулирование соседских конфликтов.

В рамках проекта проводятся обучающие семинары, встречи и общественные обсуждения по темам благоустройства городской среды и конкурсные мероприятия.

Ранее о реформе ЖКХ Подмосковья рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пятилетняя модернизация системы ЖКХ региона коснется около 5,4 миллиона жителей региона. В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году.

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ЖКХ Депутаты Богородский
10 октября 2024, 18:23
Мособлконтроль рассмотрел более 1,1 тысячи административных дел с января
Freepik
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Главное контрольное управление Московской области за девять месяцев рассмотрело более 1,1 тысячи дел об административных правонарушениях. В этом году уровень серьезности нарушений снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее количество правонарушений было зафиксировано в сфере закупок, в то время как нарушения в бюджетно-финансовой области составили 11%. При разборе дел штрафы составили 32%.

Более 23% дел завершились назначением предупреждения, а свыше 22% дел прекратили из-за малозначительности правонарушения. Также выявили случаи, когда дела, возбужденные в рамках одной контрольной проверки, объединялись в одно производство с назначением единого наказания - такие случаи составили 20% от общего числа дел.

Наиболее распространенные нарушения связаны с размещением извещений о закупках и с подачей сведений по контрактам в реестр контрактов Единой информационной системы в сфере закупок.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы
10 октября 2024, 18:21
Писательница из Ногинска номинирована на премию «Человек слова — 2024»
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Ногинская писательница Александра Мазуркевич попала в лонг-лист премии «Человек слова — 2024». Это стало возможно благодаря победе в литературной премии «Человек слова» в номинации «Родные просторы».

Александра Мазуркевич пишет рассказы для детей среднего и старшего возраста, в основе которых - занимательные истории из повседневной жизни, зарисовки о братьях наших меньших. Герои - обычные люди, живущие рядом. Сюжеты невыдуманные, они состоят из рассказов друзей, наблюдений и необычных случаев из жизни.

В этом году участие в литературном конкурсе принимают как профессиональные писатели, так и новые талантливые авторы. Награждение победителей премии «Человек слова - 2024» состоится в 2025 году 31 мая в Санкт-Петербурге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Богородский Писатели

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