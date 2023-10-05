Спортсмены из Химок выиграли медали на всероссийских соревнованиях по туризму

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Химчане в составе сборной Подмосковья заработали две медали в первый день состязаний. На дистанции пятого класса среди мужчин победила группа Сергея Пешикова. А женская сборная в составе Анастасии Пешиковой и Ирины Пшестанчик поднялись на третью строчку турнирной таблицы.

Второй день соревнований запомнился масс-стартом. В тяжелой борьбе команда Сергея Пешикова заработала комплект серебряных наград.

«Мы продемонстрировали отличную физическую подготовку, умение работать в команде и стратегически мыслить, что позволило справиться со сложными заданиями на маршруте. Нам удалось проявить настоящую самоотдачу и желание победить», - поделился химчанин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до конца года построят 13 крупных спортивных объектов. В их числе катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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