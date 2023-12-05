Спортсмены из Химок выиграли 9 медалей на соревнованиях за кубок Москвы по капоэйре

Первое место на соревнованиях заняли химчанки Милана Белоусова, Ксения и Виктория Боровко. Среди взрослых в категории «35+» лидерами стали Вячеслав Росс и Елена Булгакова. Мария Щекотилина и Тимофей Тихонов заняли 1-е место среди профессионалов. Бронзовые медали в возрастной категории 10-12 лет получили Мария Цацорина и Евгения Юдина.

«Наша команда выступила не очень большим составом, но результаты показала просто отличные. Кому немного не хватило до призовых мест - не расстраиваются, будет продолжать работать. Впереди у нас Кубок России», - рассказала тренер группы Escalada Сapoeira Алиса Тихонова.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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