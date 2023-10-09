Спортсмены из Химок выиграли 7 медалей на турнире по конному троеборью

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Спортсмены из Химок участвовали в соревнованиях за кубок Московской области по троеборью и кубок главы Раменского городского округа, а также состязались в региональных соревнованиях по троеборью «Золотая осень Московии».

«От нашей школы приняли участие восемь наездников. Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами, а лошади - розетками. Поздравляем наших спортсменов с отличными результатами!» - сказали представители школы «Пони-спорт „Планерная“».

Кубок «Созвездие» взяла Слава Киселева и ее лошадь Эджена. Третье место заняла Мария Пархаева и лошадь Лаки Страйк.

Среди девушек от 12 до 16 лет в Кубке главы Раменского городского округа победила Варвара Яковлева и ее лошадь Голден Джек. Среди юниоров от 10 до 14 лет золото у Екатерины Иванниковой и лошади по кличке Ханни Кенди. Третью ступень пьедестала заняла Юлия Чаплина, выступавшая на лошади Депеша.

«Наши спортсмены в очередной раз продемонстрировали свое мастерство и защитили честь Химок. От всего депутатского корпуса поздравляем победителей и желаем им не останавливаться на достигнутом, непрерывно двигаться навстречу большим мечтам и жизненным целям», - отметил депутат химкинского Совета Евгений Иноземцев.

Школа «Пони-спорт „Планерная“» работает в олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках с 2005 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года. В их числе катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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