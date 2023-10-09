Спортсмены из Химок выиграли 7 медалей на турнире по конному троеборью

09 октября 2023, 14:01
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Конники из школы «Пони-спорт „Планерная“» в Химках семь раз поднимались на пьедестал почета на соревнованиях по троеборью «Золотая осень Московии». Турнир прошел в спортивном комплексе «Созвездие» в Раменском.

Спортсмены из Химок участвовали в соревнованиях за кубок Московской области по троеборью и кубок главы Раменского городского округа, а также состязались в региональных соревнованиях по троеборью «Золотая осень Московии».

«От нашей школы приняли участие восемь наездников. Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами, а лошади - розетками. Поздравляем наших спортсменов с отличными результатами!» - сказали представители школы «Пони-спорт „Планерная“».

Кубок «Созвездие» взяла Слава Киселева и ее лошадь Эджена. Третье место заняла Мария Пархаева и лошадь Лаки Страйк.

Среди девушек от 12 до 16 лет в Кубке главы Раменского городского округа победила Варвара Яковлева и ее лошадь Голден Джек. Среди юниоров от 10 до 14 лет золото у Екатерины Иванниковой и лошади по кличке Ханни Кенди. Третью ступень пьедестала заняла Юлия Чаплина, выступавшая на лошади Депеша.

«Наши спортсмены в очередной раз продемонстрировали свое мастерство и защитили честь Химок. От всего депутатского корпуса поздравляем победителей и желаем им не останавливаться на достигнутом, непрерывно двигаться навстречу большим мечтам и жизненным целям», - отметил депутат химкинского Совета Евгений Иноземцев.

Школа «Пони-спорт „Планерная“» работает в олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках с 2005 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года. В их числе катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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Спортсмены Химки
Выпускник подмосковного музыкального колледжа Игорь Подоплелов завоевал Гран-при на международном конкурсе
23 октября 2023, 13:49
Фото "Телекомпания "Санкт-Петербург"
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Международный конкурс молодых оперных исполнителей имени Федора Шаляпина завершился в Санкт-Петербурге. В конкурсе участвовали 219 молодых оперных певцов, из них только 32 допустили до очных туров. Выпускник Московского областного базового музыкального колледжа имени Скрябина Игорь Подоплелов стал обладателем Гран-при.

Подмосковный исполнитель вошел в число 12 финалистов. Для своего выступления он выбрал арию из оперы «Летучий Голландец» Вагнера.

Отмечается, что в колледже имени Скрябина Игорь Подоплелов учился в классе профессора, кандидата педагогических наук Наталии Никулиной. Сейчас он является приглашенным солистом Большого театра.

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Музыка
«Одинцовский электромеханический завод» расширил производство в рамках импортозамещения
23 октября 2023, 13:45
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Успешное развитие импортозамещающей промышленности в Московской области позволило расширить производство комплектующих для металлообрабатывающих станков. Инвестиционный проект реализован на территории Одинцовского городского округа компанией «Одинцовский электромеханический завод».

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что объем инвестиций в реализацию импортозамещающего проекта в сфере металлообработки составил 40 миллионов рублей.

«За счет расширения производства на заводе было создано дополнительно 10 рабочих мест», - сообщила Екатерина Зиновьева В рамках расширения «Одинцовский электромеханический завод» сможет полностью обеспечить импортозамещение комплектующих для металлообрабатывающих станков.

Напомним, предприятие из Одинцово специализируется на производстве металлических изделий и конструкций. Завод оснащен всем необходимым современным оборудованием. «Одинцовский электромеханический завод» выпускает оборудование для фонтанов и бассейнов из нержавеющей стали, компенсаторы усадки для деревянного домостроения, детали подъемников для канатных дорог и многие другие виды продукции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев познакомился с инновационными решениями более 100 компаний на выставке высоких технологий в Китае.

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Одинцово Импортозамещение
Фотофестиваль прошел в Центральном парке в Лобне
23 октября 2023, 13:44
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Праздник «Территория фотоискусства» прошел в Лобне. Тематические квесты, выставки и мастер-классы провели в Центральном парке культуры и отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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Специалисты Центра детских и молодежных инициатив «Шанс» провели для юных жителей Лобни мастер-класс по созданию фоторамки из осенних листочков и квест «Мой любимый город». Все гости центрального парка смогли также поучаствовать в фотосессиях.

Фотофестиваль прошел во всех округах Подмосковья: в более чем в 60 парках. Гостей праздника ждали акции, квесты, выставки фотографий и фотоаппаратов. Мероприятия провели при поддержке регионального министерства культуры и туризма и Московской областной дирекции по развитию парков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Специалисты Центра детских и молодежных инициатив «Шанс» провели для юных жителей Лобни мастер-класс по созданию фоторамки из осенних листочков и квест «Мой любимый город». Все гости центрального парка смогли также поучаствовать в фотосессиях.

Фотофестиваль прошел во всех округах Подмосковья: в более чем в 60 парках. Гостей праздника ждали акции, квесты, выставки фотографий и фотоаппаратов. Мероприятия провели при поддержке регионального министерства культуры и туризма и Московской областной дирекции по развитию парков.

Лобня Парки
Более 2,5 тысячи IT-специалистов получили льготную ипотеку в Подмосковье с начала года
23 октября 2023, 13:39
Unsplash
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Сотрудники подмосковных IT-компаний получили более 2,5 тысячи льготных кредитов на покупку жилья с начала года. Об этом рассказали в Мингосуправления региона.

«Наш регион вошел в тройку субъектов страны по числу выданных ипотек IT-специалистам. Такая федеральная мера поддержки введена Минцифры России и позволяет ценным сотрудникам быстрее приобрести собственное жилье по выгодной ипотечной ставке», - отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Действие программы распространяется на специалистов до 50 лет. После оформления льготной ипотеки сотруднику нужно проработать в аккредитованной IT-компании минимум пять лет.

Подробные условия получения IT-ипотеки можно изучить на Едином портале госуслуг. Заявку на кредит можно подать до конца 2024 года.

Социальная ипотека доспутна в Подмосковье по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева и для молодых ученых. За время действия программы жилье смогли приобрести около 700 специалистов.

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Льготная ипотека Социальная ипотека

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