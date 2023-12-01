01 декабря 2023, 14:36

Спортсмены из Химок выиграли 26 медалей на областном турнире по греко-римской борьбе

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Чемпионат Подмосковья по греко-римской борьбе прошел в спортивном комплексе «Юность» в Химках. Воспитанники спортшколы «Виктория» выиграли 26 медалей разного достоинства.

Участниками соревнований стали 120 спортсменов из шести муниципалитетов в возрасте от девяти до 16 лет. Химки представляли спортивные школы «Виктория», «Лидер» и «Альбаго». Борцы из школы «Виктория» выиграли 10 золотых, восемь серебряных и столько же бронзовых медалей.

«Наши юные спортсмены достойно и ярко выступили на турнире, покорили зрителей и болельщиков мастерством и настроем на результат и, конечно, силой духа, настоящим борцовским характером. Желаю им крепкого здоровья, успехов и удачи в покорении новых спортивных вершин», - сказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
01 декабря 2023, 14:57
Прием предпринимателей состоится 8 декабря в Балашихе
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области по городскому округу Балашиха Анатолий Шестаков проведет прием коммерсантов 8 декабря. К нему присоединится прокурор города Никита Брыкин

«На приеме будут рассматривать вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей», - уточнили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Записаться можно по телефону: 7 495 529-10-00. Встречу организуют в 10:00 по адресу: площадь Славы, 1 в помещении Балашихинской Торгово-промышленной палаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Балашиха
01 декабря 2023, 14:18
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась в Подмосковье на 7,4% за три года
Пресс-служба Минздрава МО
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За три года заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась в Подмосковье на 7,4%. Сейчас носителями инфекции являются около 38 тысяч человек.

Как рассказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин, сейчас в Подмосковье свыше 38 тысяч человек с ВИЧ. Они получают эффективное и современное лечение, которое позволяет сохранить качество и продолжительность жизни.

«Продолжительность жизни человека, получающего терапию, ничем не отличается от жизни человека без ВИЧ-инфекции. В наше время каждый человек должен знать те простые правила, которые нужно соблюдать, чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией, а также что делать в случае обнаружения ВИЧ», - сказал он.

Жители Подмосковья могут получить помощь при ВИЧ-инфекции бесплатно. Сдать тест на инфекцию можно анонимно в специальных кабинетах по месту жительства и в центре в Котельниках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Болезни Врачи ВИЧ
01 декабря 2023, 14:12
Технадзор Подмосковья проверил безопасность зимних горок в 4 округах
Unsplash
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Специалисты Гостехнадзора Московской области проверили зимние горки на безопасность в Подольске, Серебряных Прудах, Чехове и Серпухове. Ни в одном из округов нарушений не выявили.

«Гостехнадзором Минэкологии усилена работа в этом направлении. Очень важно еще на этапе подготовки и обустройства таких развлекательных средств выявить недочеты, чтобы во время катания на них исключить несчастные случаи», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Инспекции проводят для того, чтобы развлечение не превратилось в трагедию. Важно, чтобы горки были зарегистрированы и абсолютно безопасны для катаний. Они должны быть оборудованы, в соответствии со всеми правилами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий в Подмосковье. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Болезни Врачи ВИЧ
01 декабря 2023, 14:08
Свыше 90 домов капитально отремонтируют в Лобне к 2025 году
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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План капитального ремонта на 2023–2025 годы включает 95 жилых домах Лобни. Там планируется провести различные виды: ремонт крыш, подвалов и системы газоснабжения, замену балконных плит, внутридомовой инженерной системы и лифтов.

За год с ноября 2022 года капремонт общего имущества провели в 41 жилом доме в Лобне. Кроме того, с начала 2023-го в порядок привели 28 подъездов. Их отремонтировали по программе правительства Подмосковья «Формирование современной комфортной среды».

За последние две недели сдали еще два подъезда. Участие в процессе приема выполненных работ приняли представители Совета дома и Управления технического надзора капитального ремонта Московской области. Качество работ согласовала Госжилинспекция Подмосковья.

При обнаружении недочетов управляющие компании обязуют исправить все замечания. Чаще всего жалобы касаются некачественной уборки после ремонта.

Напомним, всего в Лобне 542 жилых домов, и 495 из них включены в долгосрочную региональную программу капитального ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Ремонтные работы

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