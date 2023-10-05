Спортсмены из Химок стали призерами всероссийского турнира по настольному теннису

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Турнир прошел на территории южного федерального центра спортивной подготовки «Юг-Спорт» в Сочи. Награды разыграли среди мужчин и женщин в одиночном, парном и смешанном парном разрядах.

Химчанки Есения Широкова и Дарья Григорьева взяли серебро в женских парах. Третьими стали заняли Альфия Юнусова и Дарина Апсатарова.

Бронзу турнира среди мужчин выиграл дуэт Батора Раднаева и Сергея Газарянова. Кроме того, в смешанных парах Василий Поляков вместе с Есенией Широковой поднялись на третью ступень пьедестала почета.

«От всего депутатского корпуса поздравляю ребят с заслуженной победой! Пусть каждые новые соревнования будут приносить только наилучший результат», - отметил депутат муниципального Совета городского округа Химки Александр Васильев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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