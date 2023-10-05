Спортсмены из Химок стали призерами всероссийского турнира по настольному теннису
Воспитанники училища олимпийского резерва № 3 из Химок выиграли медали на Всероссийском турнире по настольному теннису имени заслуженного тренера СССР Алексея Барабанщикова. Участниками состязаний стали более 100 теннисистов из 19 регионов России.
Турнир прошел на территории южного федерального центра спортивной подготовки «Юг-Спорт» в Сочи. Награды разыграли среди мужчин и женщин в одиночном, парном и смешанном парном разрядах.
Химчанки Есения Широкова и Дарья Григорьева взяли серебро в женских парах. Третьими стали заняли Альфия Юнусова и Дарина Апсатарова.
Бронзу турнира среди мужчин выиграл дуэт Батора Раднаева и Сергея Газарянова. Кроме того, в смешанных парах Василий Поляков вместе с Есенией Широковой поднялись на третью ступень пьедестала почета.
«От всего депутатского корпуса поздравляю ребят с заслуженной победой! Пусть каждые новые соревнования будут приносить только наилучший результат», - отметил депутат муниципального Совета городского округа Химки Александр Васильев.
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