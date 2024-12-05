Спортсмены из Химок стали призерами рейтинговых соревнований по капоэйре

Ксения Боровко стала чемпионкой среди девочек от шести лет. Золото в категории юношей 14-15 лет у Тимофея Крылова. Помимо этого, в двух возрастных категориях серебро у Софии Рогозиной и Варвары Галицкой, а бронзовые призеры - Виктория Боровко и Иван Лобанов. Ребята сразились за почетные медали с 40 спортсменами из Москвы и области.

«На территории муниципалитета капоэйрой занимаются порядка 150 человек. Этот вид спорта сочетает в себе элементы акробатики и реального боя. Он также позволяет развивать у ребят выносливость и реакцию», - отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Отметим, что 22 декабря в столице проведут Кубок России по капоэйре. Ребята из Химок сразятся за звание лучших со спортсменами из различных регионов страны.

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