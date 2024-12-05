05 декабря 2024, 20:55

Спортсмены из Химок стали призерами рейтинговых соревнований по капоэйре

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Копоэйристы из Химок представили округ на рейтинговых соревнованиях в Москве. Воспитанники студии Многофункционального социального комплекса «Восход» завоевали две золотые, серебряные и бронзовые медали.

Ксения Боровко стала чемпионкой среди девочек от шести лет. Золото в категории юношей 14-15 лет у Тимофея Крылова. Помимо этого, в двух возрастных категориях серебро у Софии Рогозиной и Варвары Галицкой, а бронзовые призеры - Виктория Боровко и Иван Лобанов. Ребята сразились за почетные медали с 40 спортсменами из Москвы и области.

«На территории муниципалитета капоэйрой занимаются порядка 150 человек. Этот вид спорта сочетает в себе элементы акробатики и реального боя. Он также позволяет развивать у ребят выносливость и реакцию», - отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Отметим, что 22 декабря в столице проведут Кубок России по капоэйре. Ребята из Химок сразятся за звание лучших со спортсменами из различных регионов страны.

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Спортсмены Химки
05 декабря 2024, 20:26
Депутаты в Химках присоединились к всероссийской акции «Елка желаний»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Всероссийскую акцию «Елка желаний» проведут в Химках в преддверии Новогодних праздников. Благотворительный проект позволит осуществить мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Традиционно к новогодней акции присоединились депутаты городского округа.

«Я приглашаю всех принять участие в акции и исполнить мечту детей с непростой судьбой. Мы вместе можем подарить им ощущение сказки и веры в чудеса», - сказала муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Оставить письмо со своим желание можно на сайте акции елкажеланий.рф. Заполнить анкету необходимо на каждого ребенка индивидуально, если в семье несколько детей. Необходимо указать свои имя, фамилию и отчество и номер телефона.

Среди подарков: книги, игрушки, одежда, путевки в необычные места и другие необходимые для творческого развития предметы. Сбор заявок открыт до 20 декабря. Исполнятся желания начнут уже в декабре и продолжат до конца февраля 2025 года.

«Эта акция проходит с 2018 года и традиционно длится с середины ноября по конец февраля. За все время в ней приняли участие более 40 тысяч россиян, которым удалось исполнить более 106 тысяч детских желаний», - сказал муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Помимо этого, в 2024 году, объявленном Годом семьи, предусмотрен формат продовольственной поддержки малоимущих семей «Праздник на стол». Присоединиться к нему можно, оставив пожертвование на официальном сайте: праздникнастол.рф с 21 ноября по 25 декабря.

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Благотворительность Химки Депутаты Новый год
05 декабря 2024, 20:04
Парту героя в память о погибшем в Чечне Алексее Тюленеве открыли в Люберцах
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В лицее № 12 городского округа Люберцы состоялось торжественное открытие парты героя в честь Алексея Тюленева. Он погиб в 1996 году при выполнении воинского долга в Чечне.

На мероприятии присутствовали депутат местного совета фракции «Единой России» Дмитрий Крестинин, председатель Общественной палаты округа Петр Ульянов и муниципальный координатор проекта «Историческая память» Евгения Ерченкова.

Алексей Тюленев был выпускником лицея, где учился с 1984 по 1992 год. В 1995 году он был призван в ряды Вооруженных сил России и служил во внутренние войска. Алексей погиб в 1996 году на блокпосте в Старопромысловском районе Грозного, проявив мужество и верность воинскому долгу.

Глава Люберец Владимир Волков отметил, что герои живут, пока память о них передается через поколения. Он добавил, что в округе уже установлено более 20 подобных парт, посвященных героям Великой Отечественной войны, СВО, а также войн в Афганистане и Чечне.

Открытие парты героя было приурочено к годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. Акция направлена на сохранение исторической памяти и воспитание у подрастающего поколения уважения к подвигам героев.

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Люберцы Школы Патриотизм
05 декабря 2024, 19:30
Всероссийский день волонтера отметили в Чехове
Медиасток.рф
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В городском округе Чехов добровольцы продолжают активно участвовать в благотворительных инициативах, оказывая помощь тем, кто особенно нуждается в поддержке. Они помогают военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, их семьям, а также жителям приграничных территорий, которые ежедневно сталкиваются с угрозой обстрелов.

Глава округа Михаил Собакин выразил благодарность всем добровольцам за их самоотверженный труд. «Наш округ славится отзывчивыми людьми, которые всегда готовы прийти на помощь. Их усилия вызывают искреннее уважение и признание», - отметил он.

В Чехове волонтеры продолжают свою работу, организуя новые акции и проекты, направленные на поддержку и помощь тем, кто в этом нуждается. С каждым новым шагом они становятся важной частью социальной жизни округа, внося вклад в создание атмосферы доброты и взаимопомощи.

Напомним, что День волонтера был учрежден в России в 2017 году по указу президента, что дало дополнительный импульс развитию добровольческих движений.

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Праздники Волонтеры Чехов
05 декабря 2024, 19:25
Память защитников отечества почтили в День воинской славы в Чехове
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин принял участие в церемонии возложения цветов, посвященной 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Памятные мероприятия прошли в деревне Леоново и на Стремиловском рубеже, где почтили память Героев.

В начале Великой Отечественной войны в Лопасне был сформирован добровольческий батальон народного ополчения. В его ряды вступали не только ветераны гражданской войны, но и совсем юные 17-летние ребята, которые сражались бок о бок за Москву. Многие из них так и не вернулись домой.

Михаил Собакин отметил, что ожесточенных боях за Москву погибли более двух миллионов солдат. Их жертва бесценна, а память о них будет жить в сердцах вечно.

Напомним, что каждый год в городском округе Чехов проводят мероприятия, посвященные подвигу солдат, офицеров, ополченцев и партизан, чтобы сохранить память о них.

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Ветераны Памятники Чехов ВОВ

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