17 июля 2024, 16:40

Спортсмены из Химок стали призерами первенства России по ориентированию

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанники спортивной школы имени Горелова в Химках заняли призовые места на первенстве России по спортивному ориентированию. Химчане принесли округу две золотые и одну бронзовую медаль.

Кандидаты в мастера спорта Кристина Евсикова и Светлана Олейниченкова победили в эстафетных соревнованиях по два человека среди девушек до 16 лет. Спортсменки преодолели дистанцию в 3,1 километра и заняли первое место в командном зачете. Светлана Олейниченкова дважды выиграла бронзу в дисциплинах «кросс-выбор» и «кросс-лонг».

Участие во всероссийском первенстве приняли более 300 спортсменов из 24 регионов страны. Участники состязались в дисциплинах: «кросс-выбор», «кросс-лонг» и «кросс-эстафета».

«Наши атлеты регулярно занимают призовые места на региональных и всероссийских соревнованиях. В прошлом году в нашем муниципалитете запустили уникальный проект „Интерактивное ориентирование в парках Химок“, который призван познакомить с этим спортом еще незнакомых с ним жителей. Проект получил президентский грант и успешно реализуется, привлекая химчан к посещению и прогулкам в парках, где любой житель может попробовать себя в роли начинающего ориентировщика», - рассказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Химки
17 июля 2024, 17:38
Более 380 миллионов рублей выплатили инвалидам Подмосковья с начала года
Пресс-служба Министерства социального развития Московской области
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Более 15 мер социальной поддержки предусмотрено для жителей с инвалидностью в Московской области. Среди них различные выплаты, средства реабилитации и компенсация расходов на санаторно-курортное лечение.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева отметила, что процесс получения льгот и выплат для людей, нуждающихся в поддержке, максимально упрощен, и некоторые назначаются автоматически. Она также напомнила, что в этом году процедура получения уникальной выплаты в размере 18 тысяч рублей на паллиативных детей была упрощена. Теперь семьи получают ее без проверки доходов.

В Министерстве социального развития региона добавили, что в Подмосковье проживает более 370 тысяч человек с инвалидностью. Помимо социальной поддержки, они могут бесплатно пройти реабилитацию в социальных центрах, а также получить денежную помощь на приобретение необходимых реабилитационных средств. Общая сумма выплат на меры поддержки из регионального бюджета превысила 380 миллионов рублей.

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Льготы Инвалиды
17 июля 2024, 17:27
Коллектив из Истры победил на международном конкурсе вокалистов
https://vk.com/goistra
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Юные вокалистки из Истры стали лауреатами международного конкурса. Городской округ там представлял вокальный коллектив MotiV Павловского Дома культуры.

В творческом конкурсе приняли участие вокалисты со всей России: из Петербурга, Магадана, Кемерова, Белгорода, Оренбурга, Ставрополя, Республики Карелия и Сахалина.

Артисты из Истры смогли не только покорить зрителей, но и вернуться с наградой - Анастасия Мельник стала лауреатом I степени, Алена Капич - лауреат II степени, Софья Пуликова - лауреат III степени и Майя Гоппе - лауреат III степени. Вокальный коллектив MotiV с номером «Трава у дома» стал лауреатом III степени, а также с номером «Звезды континентов» лауреатом III степени среди возрастной категории шесть-восемь лет.

Коллективом руководит Анна Боева. Она является многократным лауреатом всероссийских и международных вокальных конкурсов. К примеру, всероссийского конкурса «Голос России», международного конкурса «Славянский путь» в Болгарии, международного конкурса Star’s planet. Также Анна - финалистка национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России».

Несмотря на то что коллектив существует всего три года, участницы уже показывают отличные результаты. Ранее они удостоились гран-при международного конкурса Art-vivat в номинации «Патриотическая песня».

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Истра конкурсы
17 июля 2024, 17:23
Массовый велозаезд в Истре собрал более 650 участников
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В городском округе Истра провели массовый заезд на велосипедах. В нем приняли участие 650 велосипедистов.

Заезд проходил по живописным местам округа, полям и лесам между Дедовском и Павловской Слободой. Участвовать могли спортсмены от пяти до 70 лет, причем для каждой возрастной категории были разные дистанции: два километра, три километра, шесть километров, 18 километров, 27 километров и 54 километра.

Среди победителей были истринские спортсмены: первое место среди девочек завоевала Эмилия Соцкова в возрастной категории восемь-десять лет, третье место у Евгении Савиной в возрастной категории 45 , а в дистанциях для новичков среди победителей оказались Максим Слесарев и Игорь Гуржиенко.

В конце участники получили медали и призы. Марафон проводится в Истре второй год подряд.

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Спортсмены Истра
17 июля 2024, 17:18
Студент из Коломны победил на международном конкурсе с проектом по VR-туризму
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Студенты из Коломны победили на международном конкурсе по цифровому туризму. Учащийся ГСГУ Руслан Ходжаев представил проект VR-путешествий. О том, какие инновации можно внедрить в сферу туризма он рассказал в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Руслан переехал в Коломну из Москвы, чтобы изучать туризм. Юношу интересуют инновации - именно поэтому он принял участие в международном конкурсе и одержал победу. На суд жюри он представил видеоролик, повествующий о VR-технологиях.

При помощи специальных очков любители путешествий могут оказаться в любой точке планеты и осмотреть достопримечательности во всех деталях со всех сторон. В некоторых местах пользователям доступны только панорамные снимки.

Как отметил Руслан, дополнить виртуальную реальность можно и коломенскими улицами. Так, студент предложил добавить туда интересные туристические объекты. В будущем молодой человек рассматривает работу в музеях, внедряя уникальные технологии уже там.

«Я нашел себя в этом деле. По направлению я смог бы пойти работать в музей. Я повидал много музеев, и понял, что у них есть потенциал», - отметил он.

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Коломна Туризм Студенты конкурсы

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