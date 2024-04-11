11 апреля 2024, 18:03

Спортсмены из Химок стали призерами областных соревнований по плаванию

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанники спортивной школы городского округа Химки приняли участие во втором этапе Московских областных соревнований по плаванию. Пловцы выиграли комплект золотых наград, а также серебряные и бронзовые медали.

Соревнования прошли на базе дворца водных видов спорта «Руза». Участие в турнире приняли более 500 спортсменов из Подмосковья, Тверской, Калужской, Тульской и других областей. Химчане Дмитрий Дмитриев, Милана Филатова, Елизавета Безродняя и Владимир Попов выиграли двойное золото.

Вместе с тем первыми в своих категориях стали Динияр Мамлеев, Арина Баркова и Андрей Бородкин. Второе место заняли Динияр Мамлеев, Марина Антипова и Тимофей Турченинов. Бронзовые награды - у Марины Антиповой, Максима Семенова и Тимофея Турченинова.

«Наши спортсмены вновь радуют своими достижениями! Ребята - большие молодцы, достойно отстояли честь округа! Поздравляю юных химчан с заслуженными наградами и желаю им достижения новых спортивных высот!», - отметила лидер движения общественной поддержки Мариана Полякова.

Медали разыгрывались на дистанциях 50, 100 и 200 метров в комплексном плавании, плавании баттерфляем, брассом, на спине и вольным стилем. Награды распределили также в зависимости от возрастной категории - от 11 до 17 лет и старше.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Награды Химки
11 апреля 2024, 19:13
Руководитель ГУСТ Подмосковья Аипова провела общеобластной штаб по содержанию территорий
ГУСТ МО
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Проведение месяца чистоты и благоустройства продолжается в Московской области. На совещании с руководителем ГУСТ МО Светланой Аиповой обсудили вопросы устранения аварийно-опасных ям во дворах, глубина которых превышает пять сантиметров, обработки заявок, поступающих через робота «Женю», и другие вопросы.

Светлана Аипова подчеркнула, что в ходе генеральной уборки на текущей неделе необходимо завершить I цикл прометания и промывки тротуаров и проездов, выполнить мойку контейнерных площадок на 50%, на 33% - уборку газонов, чтобы уложиться в срок до 30 апреля.

«Хорошими темпами идут 39 городских округов, в числе которых Пущино, Молодежный, Серебряные Пруды, Дзержинский, Орехово-Зуевский», - отметила Светлана Аипова.

Она также подчеркнула, что до 1 мая муниципалитеты должны завершить устранение аварийных ям, чтобы перейти к плановому ремонту. В настоящее время наблюдается недостаточная динамика выполнения задач у Лобни, Чехова, Дмитровского, Клина, Истры и Воскресенска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ
11 апреля 2024, 19:00
Реконструкция Пироговского шоссе в Мытищах завершится в 2025 году
Главгосстройнадзор МО
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Реконструкция Пироговского шоссе продолжается в Мытищах. Речь идет об участке автодороги Виноградово — Болтино — Тарасовка протяженностью свыше двух километров. На данный момент работы выполнили более чем на треть.

Рабочие приступили к расширению автодороги осенью 2022 года. Сейчас на объекте проводят переустройство газопровода, инженерных коммуникаций, а также строят путепровод через ж/д пути.

Во время реконструкции шоссе расширят до четырех полос, а вдоль трассы установят шесть остановок. Помимо этого, проектом предусмотрено обустройство тротуара, установка освещения и обустройство велодорожки до Олимпийского проспекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

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Мытищи Строительство Дороги
11 апреля 2024, 18:48
Свыше ста наборов сухих блюд сделали волонтеры Балашихи для бойцов СВО
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Более ста наборов сухих супов и других блюд собрали «Волонтеры Подмосковья» в Общественной палате Балашихи для бойцов специальной военной операции. Они приняли участие мастер-классе по фасовке блюд готового приготовления.

Наборы изготавливает жительница Балашихи Ксения и обычно на упаковку уходит неделя. С помощью волонтеров удалось справиться с задачей за 15 минут.

«В региональном ресурсном центре „Волонтеры Подмосковья“ прошел мастер-класс по фасовке блюд готового приготовления, который наш волонтер Ксюша на территории округа готовит для воинов Отечества. Когда обычные жители выходят с предложениями о помощи бойцам, мы это очень ценим. Это помогает приближать нашу победу», - сказала руководитель регионального ресурсного центра Елена Жарова.

Гуманитарную помощь для участников специальной военной операции принимают в двух постоянных пунктах по адреса: проспект Ленина, 7/1 и Парковая, 7.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что бойцам доставили подарки от школьников Подмосковья.

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Волонтеры Военные Балашиха
11 апреля 2024, 18:46
Акция «Донорская суббота» пройдет в Подольске 20 апреля
Медиасток.рф
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Московский областной центр крови проведет «Донорскую субботу» в Подольске 20 апреля. Все желающие смогут сдать кровь с 08:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, 9.

Заведующая ОСП «Подольск» Лариса Смазнова порекомендовала накануне сдачи крови пить сладкий чай, морсы, соки или компоты, а также есть хлеб, сухари, супы, овощи и фрукты. За двое суток до сдачи крови нельзя пить алкоголь, а за трое - принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.

Стать донором могут жители Московской области старше 18 лет, а также те, у кого нет противопоказаний к донации. При посещении подразделения необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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Благотворительность Подольск

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