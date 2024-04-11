Спортсмены из Химок стали призерами областных соревнований по плаванию

Соревнования прошли на базе дворца водных видов спорта «Руза». Участие в турнире приняли более 500 спортсменов из Подмосковья, Тверской, Калужской, Тульской и других областей. Химчане Дмитрий Дмитриев, Милана Филатова, Елизавета Безродняя и Владимир Попов выиграли двойное золото.

Вместе с тем первыми в своих категориях стали Динияр Мамлеев, Арина Баркова и Андрей Бородкин. Второе место заняли Динияр Мамлеев, Марина Антипова и Тимофей Турченинов. Бронзовые награды - у Марины Антиповой, Максима Семенова и Тимофея Турченинова.

«Наши спортсмены вновь радуют своими достижениями! Ребята - большие молодцы, достойно отстояли честь округа! Поздравляю юных химчан с заслуженными наградами и желаю им достижения новых спортивных высот!», - отметила лидер движения общественной поддержки Мариана Полякова.

Медали разыгрывались на дистанциях 50, 100 и 200 метров в комплексном плавании, плавании баттерфляем, брассом, на спине и вольным стилем. Награды распределили также в зависимости от возрастной категории - от 11 до 17 лет и старше.

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