22 августа 2024, 10:47

Спортсмены из Химок стали призерами областного турнира по конной выездке

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Ученики школы «Пони-спорт» представили Химки на турнире по конной выездке «Снова в школу». Наездники выиграли девять золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Первое место в старшей возрастной группе заняла Нелли Голубкова, а в детской программе - Софья Колпакова. Вторые места в нескольких категориях разделили Вера Чуватова, Нелли Голубкова и Альбина Фоменкова. Бронзу заслужили Елизавета Михеева, Вероника Воробьева, Ксения Семкова и Дарья Потапова.

«Поздравляем наших юных спортсменов! Они не только показали отличный результат, опередив своих соперников, но и проявили настоящий спортивный характер и невероятную волю к победе», - поделилась лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Напомним, что ранее ученики спортивной школы «Пони-спорт» стали трижды золотыми призерами на 19-м этапе турнира Mini masters.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
22 августа 2024, 11:17
Почти 1,5 тысячи человек переедут в новые квартиры по программе реновации во Фрязине
Министерство жилищной политики Московской области
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Программа реновации стартовала во Фрязине. В ее рамках в новые квартиры переедут около 1,5 тысячи человек. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Дома переменной этажности возведут на Рабочей, Центральной и Московской улицах. Согласно проекту, предусматривается реновация 42 ветхих домов - 40% фонда малоэтажек, требующих расселения.

Помимо этого, в округе запланировано строительство ледового дворца площадью шесть тысяч квадратных метров.

Отмечается, что застройщиком зданий выступит ООО СЗ «Гранд Девелопмент».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Сейчас регион входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда - на 69 месте по оценке Фонда развития территорий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фрязино Реновация в Московской области
22 августа 2024, 11:17
Еще один учитель приобрел квартире в Красногорске по льготной ипотеке
Министерство жилищной политики Московской области
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Учитель русского языка и литературы Светлана Давыдова приобрела жилье в Красногорске благодаря льготной программе. Она переедет в собственную «двушку» из съемной квартиры.

Как рассказали в подмосковном Минжилполитики, Светлана Давыдова работает в красногорской школе № 22, ее стаж превышает 25 лет. Вместе с мужем она воспитывает двух детей. О программе семья узнала от коллег.

«Мы выбрали „двушку“ на вторичном рынке рядом с моей работой. Переезжать будем к сентябрю. В целом это очень хороший микрорайон - есть парки, пруды», - рассказала она.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года. По ней собственное жилье могут приобрести учителя, медики, молодые ученые и другие специалисты. В этом году меру поддержки получат 295 человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Учителя Льготная ипотека
22 августа 2024, 10:08
Соревнования за кубок Акинфеева среди детских команд прошли в Химках
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Детские футбольные команды со всей страны встретились на соревнованиях в Химках. Команда «Локомотив» из Москвы во второй раз подряд выиграла кубок Акинфеева.

​Второе место заняла команда из Московской области «Мастер-Сатурн». Третьими стали ребята из петербургского «Зенита». За звание лучших боролись 20 команд сильнейших футбольных академий России и стран СНГ, в том числе коллективы из новых регионов России.

​«Нам удалось переплюнуть самих себя. В прошлом году мы обещали, что этот турнир будет самым крутым, и мы это сделали. Я думаю, что каждая команда, каждый мальчик, который занимается футболом, это подтвердит», - отметил вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев.

Лучшим вратарем стал Александр Левзиков («Локомотив»), лучшим защитником - Иван Домнин («Локомотив»), лучшим нападающим - Тимофей Наумец («Мастер-Сатурн») и лучшим бомбардиром признали Вадима Питченко (спортивная школа олимпийского резерва «Зенит»). Еще «Локомотив» стал первым в номинации «Командная защита», а лучшей командой турнира, представляющей новые субъекты России, стал донецкий «Шахтер».

Чемпионов и призеров наградили Игорь Акинфеев, министр физической культуры и спорта Дмитрий Абаренов.

«Приятный бонус, что на поле вышли наши легендарные футболисты - ветераны „Спартака“ и ЦСКА. Этот матч давно планировался, и сегодня он состоялся к большой радости болельщиков. Огромное спасибо Игорю Акинфееву за поддержку юных спортсменов. Его турнир - это лучший футбольный турнир в России среди детских команд», - сказал Абаренов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЦСКА Спортсмены Химки Спартак Футбол Игорь Акинфеев
21 августа 2024, 22:34
«Влюбленные в свою работу». В детском клиническом центре имени Рошаля будут работать 1200 врачей
Freepik
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В новый многопрофильный детский клинический центр имени Леонида Рошаля, который открыли в Красногорске, привлекли 1200 высококвалифицированных специалистов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

«Это люди, увлеченные свои делом, влюбленные в свою работу. В команде - ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике», - написал он.

По словам губернатора, большая часть врачей - из Москвы и Московской области, но также в Подмосковье приехали медики из Белгорода, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодара, Сахалина, Новосибирска и других российских регионов. Всех приезжих обеспечат жильем и необходимой поддержкой.

Ранее Воробьев заявил, что новый клинический центр в Красногорске объединит все ключевые направления детской медицинской помощи. По его словам, он включит 28 медпрофилей. Открытие такого центра стало важным шагом к улучшению качества медицинского обслуживания детей в Московской области.

Красногорск Андрей Воробьев Врачи Работа Москва

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