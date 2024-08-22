Спортсмены из Химок стали призерами областного турнира по конной выездке

Детские футбольные команды со всей страны встретились на соревнованиях в Химках. Команда «Локомотив» из Москвы во второй раз подряд выиграла кубок Акинфеева.

​Второе место заняла команда из Московской области «Мастер-Сатурн». Третьими стали ребята из петербургского «Зенита». За звание лучших боролись 20 команд сильнейших футбольных академий России и стран СНГ, в том числе коллективы из новых регионов России.

​«Нам удалось переплюнуть самих себя. В прошлом году мы обещали, что этот турнир будет самым крутым, и мы это сделали. Я думаю, что каждая команда, каждый мальчик, который занимается футболом, это подтвердит», - отметил вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев.

Лучшим вратарем стал Александр Левзиков («Локомотив»), лучшим защитником - Иван Домнин («Локомотив»), лучшим нападающим - Тимофей Наумец («Мастер-Сатурн») и лучшим бомбардиром признали Вадима Питченко (спортивная школа олимпийского резерва «Зенит»). Еще «Локомотив» стал первым в номинации «Командная защита», а лучшей командой турнира, представляющей новые субъекты России, стал донецкий «Шахтер».

Чемпионов и призеров наградили Игорь Акинфеев, министр физической культуры и спорта Дмитрий Абаренов.

«Приятный бонус, что на поле вышли наши легендарные футболисты - ветераны „Спартака“ и ЦСКА. Этот матч давно планировался, и сегодня он состоялся к большой радости болельщиков. Огромное спасибо Игорю Акинфееву за поддержку юных спортсменов. Его турнир - это лучший футбольный турнир в России среди детских команд», - сказал Абаренов.

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