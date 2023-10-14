Спортсмены из Химок стали призерами чемпионата России по спортивному ориентированию

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Участники соревнований проходили неизвестную им трассу, используя карту и компас, минуя контрольные пункты, размещенные на местности. Наталья Ефимова стала третьей в дисциплине «кросс-выбор», показав хорошие результаты. Кроме того, в дисциплине «кросс-эстафета» бронзовые медали завоевали Кирилл Комаров и Иван Кучменко, успешно пробежав по три этапа дистанции.

«Это очень интересный вид спорта, который дает атлетам множество прикладных навыков. Участники обучаются быстрому принятию решений, внимательности, ориентированию в городе, а также развивают уровень своей физической подготовки и умственные способности», - рассказала депутат химкинского Совета Надежда Смирнова.

В Химках уже открыто несколько площадок для занятий спортивным ориентированием, где все желающие могут развивать свои навыки.

Ранее воспитанники спортшколы имени А. П. Горелова победили на Всероссийской «Гонке четырех». За два дня они одолели более 900 команд из 33 регионов России и Белоруссии. Эти успехи подтверждают высокий уровень подготовки и профессионализма спортсменов из Химок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 13 крупных спортивных объектов. По его словам, все работы будут завершены до конца года.

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