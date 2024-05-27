Спортсмены из Химок стали призерами чемпионата Подмосковья по плаванию

Елизавета Безродняя стала первой на дистанции 100 метров вольным стилем. Серебро получил Владимир Попов на дистанции 100 метров баттерфляем. На третьем месте оказался Тимофей Турченинов в дистанции 200 метров на спине. Вместе с тем химкинские спортсмены победили в комбинированной смешанной эстафете по четыре человека на 100 метров и эстафете в комплексном плавании.

«Ребята достойно отстояли честь нашего округа и показали свое мастерство! Поздравляю юных химчан с заслуженными наградами и желаю успехов!», - отметил муниципальный депутат городского округа Химки Владимир Суслов.

Ранее в Химках провели соревнования по плаванию на призы Юрия Уфимцева - призера В состязаниях участвовали 130 пловцов нескольких возрастных категорий - от 2018 до 2011 годов рождения.

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