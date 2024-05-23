Спортсмены из Химок стали победителями Открытого первенства по лазертагу

Память кавалера ордена Мужества Дмитрия Кириллова на старте соревнований почтили минутой молчания. Он отправился добровольцем в Донбасс, погиб в ноябре 2022 года. Открытое первенство Московской области по спортивному лазертагу памяти героя проводят уже второй год подряд. Количество участников заметно растет. Их в этот раз приветствовала олимпийская чемпионка по легкой атлетике Юлия Гущина.

«Очень почетно быть приглашенным гостем. Маме Димы приятно, что его имя увековечили в этих соревнованиях. В нашем городе Диму знали практически все, и сейчас мне очень важно продолжать дело своего мужа», - поделилась руководитель военно-патриотической организации «СОВА» Ольга Кириллова.

Городской округ на соревнованиях представили два коллектива военно-патриотического объединения «СОВА». Команды распределили на четыре зоны, участникам нужно было захватить три контрольные точки и удержать их в течение одной минуты. Победителем становилась та команда, которая в двух таймах удержала наибольшее количество контрольных точек.

«Лазертаг - это такое новое веяние военно-прикладного спорта, особенно для юнармейцев. Это позволяет внести искорку, новый интерес для ребят. Сейчас в современных реалиях, несомненно, важно проводить такие турниры, тем более, памяти наших руководителей, которые погибли в ходе специальной-военной операции», - отметил руководитель регионального отделения Федерации лазертага России в Московской области Иван Теслюк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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