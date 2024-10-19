Спортсмены из Химок стали чемпионами Юношеской футбольной лиги

Работы по ремонту моста соединяющего две части села Марфино проводят с учетом движения судов лодочной станции. Подходы к мосту также благоустроят.

Новый пешеходный мост соединит две части села Марфино. «Красный мост» построенный еще в XIX веке находился в полуразрушенном состоянии. Построенный в свое время военными понтонный мост стал крайне небезопасен. Мост через реку Уча сделали чтобы соединить одну часть села с другой, к тому же для жителей улицы Санаторной, где есть и многоквартирные, и частные дома, это единственный пусть до автобусной остановки.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая приняла решение о возведении нового моста. Установили новые железобетонные понтоны, которые отличают высокое качество и продолжительный срок службы, обустроят подходы к мосту, смонтируют сходни, проведут благоустройство и наладят освещение в ближайшее время. Появятся пешеходная дорожка к мосту, а на нем самом - ограждение.

Чтобы малые суда из лодочной станции расположенной в военном санатории могли проезжать под мостом, будет сделано соединение с помощью сходен и железного мостика.

Все сроки будут соблюдены, уже до первого ноября запланирован запуск пешеходного движения по новому мосту.

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