Спортсмены из Химок приняли участие турнире по мини-футболу

Капитаном команды Московского государственного института культуры выбрали доцента кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности хореографического факультета Александра Шепелева. Турнир прошел в спортивном комплексе «Октябрь».

«Несмотря на жаркие погодные условия и небольшие травмы на поле, наша команда показала отличный результат, обойдя команды Министерства культуры РФ, Министерства труда РФ, Геликон-оперы и „Comedy Club“, - поделилась заведующая кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности хореографического факультета МГИК Наталья Каравацкая.

Судьи выделили профессиональные навыки студента факультета государственной культурной политики Якова Даньшина. Он забил гол уже в первые секунды матча, за что заслужил медаль. Танцевальные номера в перерывах демонстрировала группа чирлидиров из института культуры.

Отметим, что в вузе обучаются свыше 5000 студентов по 30 направлениям подготовки на шести факультетах. Они участвуют в творческих и научных мероприятиях не менее 500 раз за год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».