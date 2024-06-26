Спортсмены из Химок победили в чемпионате Московской области по автокроссу

Первые места по результатам соревнований получили спортсмены Кирилл Барбаков и Семен Воронов. Участники выступили на машинах «Юниор Калина» и Д3-250. Бронзовым призером объявили Дмитрия Крючкова на Д3-мини. Групповые состязания с серебряной медалью завершили ребята из команды имени Евгения Родионова. Их курировал тренер Андрей Куропаткин.

Всего бороться за победу в турнире приехали 60 гонщиков. В гонках участвовали шесть классов машин: ДЗ-мини, ДЗ-250, ДЗ-450, Д2-Юниор Калина, ДЗ-спринт и Супер 1600.

Напомним, что спортсмены из Химок уже становились призерами Кубка Kramar Motorsport. Победили в состязаниях Илья Курганов и Кирилл Барбаков на Д3-250 и Д2-Юниор. Бронзу взял Матвей Емельянов на Д3-Мини.

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