Спортсмены из Химок победили на всероссийском турнире по капоэйре

Участие в масштабном турнире приняли свыше 80 человек со всех уголков страны. Бороться за победу приехали спортсмены всех возрастных категорий - от начинающих бойцов шести лет до взрослых опытных капоэйристов.

Спортсмены из Химок стали победителями и призерами соревнований. Первое место среди юниоров 13-15 лет занял Иван Зенов, а серебро взял Тимофей Крылов. Бронзу среди девушек в той же возрастной группе получила Мария Щекотилина.

«Химчане регулярно демонстрируют свои спортивные достижения, что делает наш город настоящей спортивной столицей Подмосковья. Капоэйристы показали великолепную игру, и мы гордимся ими и восхищаемся их силой и мастерством», - отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Академия «So Forca» тренирует гибкость, ловкость и координацию учеников. Спортсмены практикуют контактные бои, технику бросков и борьбу в партере.

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