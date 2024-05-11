11 мая 2024, 14:32

Спортсмены из Химок победили на турнире по конному троеборью

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Учащиеся спортивной школы «Пони-спорт» успешно представили Химки на областных соревнованиях по конному троеборью, проходивших в рамках Кубка «Открытие», а также на муниципальных состязаниях в этом виде спорта. По итогам состязаний всадники выиграли золото, серебро и бронзу.

В категории детей 12-14 лет первенство одержала Нелли Голубкова, а Ксения Семкова заслужила бронзу. Алиса Алексеева завоевала третье место в соревнованиях по программе CN 90-ch.

«Поздравляем наших спортсменов с отличными результатами, вы большие молодцы. Я не перестаю удивляться, как наше подрастающее поколение в Химках активно занимается спортом и достигает таких высот - настоящий пример для подражания. Желаю нашим спортсменам не останавливаться на достигнутом и уверенным шагом идти к своим намеченным целям», - отметила депутат городского округа Химки Татьяна Кавторева.

Ранее юные всадники уже показали высокие результаты, завоевав полный комплект медалей на региональном турнире по конкуру. Они выиграли семь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые медали среди большого числа участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Химки
11 мая 2024, 20:02
Свыше тысячи спортсменов стали участниками полумарафона в Коломне
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Более 1,6 тысячи человек приняли участие в «Коломенском полумарафоне: Летопись Победы». Так, спортсмены открыли новый беговой сезон соревнований «Суперлига Подмосковья».

Соревнования приурочены к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на прохладную и дождливую погоду, спортсмены успешно преодолели дистанции от трех до 21,1 километра. Юные бегуны испытали свои силы на дистанциях 300 и 600 метров.

Самому молодому участнику всего четыре года, а самым возрастным стал 86-летний Юрий Исаев из Одинцовского городского округа, который успешно завершил пятикилометровый маршрут, потратив на это немногим более 30 минут.

«Нельзя давать себе спуску, надо тренироваться каждый день, тогда любая дистанция будет вам по плечу», - прокомментировал Юрий Исаев.

Участники соревнований пробежали маршруты вдоль живописной набережной реки Коломенки. Кроме того, участники мероприятия смогли поближе познакомиться с Коломенским кремлем, а также его богатой историей.

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Спортсмены Коломна
11 мая 2024, 14:59
Художник из Балашихи нарисовал граффити ко Дню Победы
Телеканал «360»
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Художник Сергей Юраков изобразил танкистов Великой Отечественной войны на стене небольшого здания в Балашихе ко Дню Победы. Автор старался сохранить все пропорции, чтобы сделать работу реалистичной.

Художник начал рисовать 8 мая, а всего на создание граффити ушло три дня. Пример изображения Сергей нашел в интернете.

«Мой дедушка воевал с 1943 года, артиллерист, он прошел войну. Граффити на тему Великой Отечественной войны я рисую для людей, которые чтят и помнят День Победы. Это для людей, которые уважают память наших ветеранов, которые, как и я, считают, что необходимо помнить о подвиге героев той войны, сохранять эту память и дальше продолжать нести ее с достоинством», - сказал Сергей Юраков.

Уличная картина находится на стене теплового пункта возле дома № 4 на улице Юбилейная в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил столетнего ветерана Евгения Евдокимова с Днем Победы.

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Граффити Художники Балашиха
11 мая 2024, 14:57
Слушания по изменениям в устав муниципалитета прошли в Балашихе
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Публичные слушания по внесению изменений в устав муниципалитета прошли в Балашихе. На встрече подняли вопросы по восьми пунктам.

Публичные слушания проходили в зале администрации в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Проводил их председатель городского совета депутатов округа Геннадий Попов. Также присутствовали депутаты и начальник отдела правовой экспертизы документов правового управления администрации города Екатерина Халимова.

Обсудили восемь изменений. Среди них замечания городского прокурора Балашихи по статье № 31. Раньше при разработке схемы нестационарной торговли на территории округа в документе не был назван орган, который эту схему утверждает и составляет. Теперь этим занимается администрация округа.

Также в названии должности заместителей главы Балашихи исключено слово «администрации».

«Устав муниципалитета - нормативный правовой акт, который закрепляет организационные, финансово-экономические и другие основы местного самоуправления. Дополнения и изменения в Устав городского округа Балашиха вносятся в связи с изменениями законодательства на федеральном и региональном уровнях, поэтому публичные слушания - обязательная и регулярная процедура. Основной документ приводится в соответствии с действующим законодательством не реже двух раз в год», - уточнил Геннадий Попов.

Изменения, которые обсудили на публичных слушаниях, вступят в силу после принятия Советом депутатов, регистрации в министерстве юстиции региона и официальной публикации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал напомнил о важности выездных администраций в регионе.

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Депутаты Балашиха
11 мая 2024, 14:33
Встреча предпринимателей «Бизнес.ReStart» прошла в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках состоялась деловая встреча предпринимателей «Бизнес.ReStart 2024». В рамках мероприятия участники смогли узнать о доступных мерах поддержки для развития бизнеса в округе.

Это мероприятие стало вторым в серии встреч, организованных под лозунгом «Реализуй МЕчту».

Руководитель «Малый бизнес Химки», Али Магарамов, рассказал о доступных инструментах поддержки предпринимательства, а также о возможностях и практиках обмена опытом.

Начальник управления по развитию территорий и инвестициям администрации городского округа Химки, Ирина Жданкина, обсудила с участниками встречи способы взаимодействия между предпринимателями и органами власти, а Нина Подрайская, тренер по речи и публичным выступлениям, поделилась советами о том, как успешно представлять себя и свой бизнес.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Химки Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области

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