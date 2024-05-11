Спортсмены из Химок победили на турнире по конному троеборью

В категории детей 12-14 лет первенство одержала Нелли Голубкова, а Ксения Семкова заслужила бронзу. Алиса Алексеева завоевала третье место в соревнованиях по программе CN 90-ch.

«Поздравляем наших спортсменов с отличными результатами, вы большие молодцы. Я не перестаю удивляться, как наше подрастающее поколение в Химках активно занимается спортом и достигает таких высот - настоящий пример для подражания. Желаю нашим спортсменам не останавливаться на достигнутом и уверенным шагом идти к своим намеченным целям», - отметила депутат городского округа Химки Татьяна Кавторева.

Ранее юные всадники уже показали высокие результаты, завоевав полный комплект медалей на региональном турнире по конкуру. Они выиграли семь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые медали среди большого числа участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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