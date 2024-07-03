03 июля 2024, 22:46

Спортсмены из Химок победили на соревнованиях по конному троеборью

Администрация Химки г.о.
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Спортсмены из школы «Пони-спорт» городского округа Химки забрали медали всех категорий на соревнованиях по конному троеборью. Турнир состоялся в подмосковном комплексе «Созвездие».

Спортсмены из Химок заняли семь призовых мест. Лучший результат в зачете среди детей показали Ксения Семкова и Мария Пархаева. Серебро завоевали Нелли Голубкова, Варвара Яковлева и Мария Иванова, бронзовые медали у Дарьи Киселевой и Вероники Пиняевой.

«Химкинские спортсмены не перестают удивлять нас своими результатами! Ребята регулярно занимают призовые места на различных соревнованиях. Это свидетельствует о том, что они проделали большой путь - упорно готовились к состязаниям и регулярно тренировались под руководством грамотных наставников. Поздравляю химчан с заслуженными наградами и желаю дальнейших успехов в спортивной деятельности», - отметил муниципальный депутат Владимир Суслов.

Ранее спортсмены химкинской школы «Пони-спорт» отличились в троеборье «Звезды Евразии»: Герман Сердечнов стал победителем турнира в группе участников старше 16 лет, а Алиса Алексеева стала бронзовым призером в возрастной категории 12 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны , футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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Спортсмены Химки
03 июля 2024, 23:54
Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли заблудившемуся пенсионеру выйти из леса
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками лесхоза и добровольцами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», приняли участие в операции по поиску пожилого мужчины. Он заблудился в лесном массиве в районе садового товарищества «Ольгино» Можайского городского округа.

Заместитель начальника ПСЧ-308, Роман Протасевич, сообщил, что женщина обратилась в единую службу экстренных вызовов «Система-112» и сообщила, что ее 77-летний супруг потерялся. Она уточнила, что он ушел в лес за грибами. Связавшись с ней по телефону, мужчина объяснил, что не может найти выход из леса.

Роман Протасевич отметил, что у грибника был с собой заряженный телефон, но из-за слабого и непостоянного сигнала связи было трудно дозвониться до него. Когда спасатели прибыли на место поиска, они начали обследовать лес, откликаясь на его зов. После некоторого времени добровольцам из отряда «ЛизаАлерт» удалось определить местоположение потерявшегося, и они запросили вертолет.

«К счастью, пилоту удалось обнаружить мужчину и переправить его из лесного массива. После чего пенсионера передали взволнованным родственникам. В медицинской помощи грибник не нуждался», - добавил Роман Протасевич.

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Спасатели Пенсионеры
03 июля 2024, 23:04
Научный форум «Агрополигон-2024» пройдет в Подмосковье 18 и 19 июля
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО
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Научно-практический форум «Агрополигон-2024» пройдет в Подмосковье 18 и 19 июля. Традиционно это мероприятие соберет ведущих производителей сельскохозяйственной продукции региона, а также представителей научно-исследовательских центров, организаций и производителей сельскохозяйственной техники.

Главная тема форума в этом году - «Перспективные агротехнологии как основа продовольственной безопасности России».

Для обеспечения гостей и участников вкусными блюдами, закусками и напитками, управление развития торговли Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области приглашает предпринимателей открыть точки общественного питания и торговли на форуме.

Организаторы предоставят возможность подключения к электричеству мощностью 1,5 кВт, аренду палаток и уличной мебели, а также зону для готовки на углях. Участие в дегустации продукции будет бесплатным.

Заявки на участие принимаются до 15 июля. Предприниматели, желающие открыть точку общественного питания или торговли на форуме «Агрополигон-2024», должны заполнить соответствующую форму и отправить ее на электронную почту: Deevase@mosreg.ru. В случае возникновения вопросов, можно обратиться по телефону: 8-985-338-30-97.

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Сельское хозяйство Питание Торговля
03 июля 2024, 22:46
Озеленение центральной площади началось в Химках
Администрация Химки г.о.
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Новые растения появятся на центральной площади Химок. Свыше тысячи цветов высадят здесь в ближайшее время. Проект озеленения разработали, учитывая сезонные особенности.

Сотрудники «Объединенного городского хозяйства» уже убрали старые растения и подготовили грунт для высадки цветов.

«Мы разработали новый дизайн клумбы. Сюда привезли новый грунт, поменяли бортовые камни. Сегодня приступили к высадке многолетних растений», - рассказала начальник отдела по связям с общественностью «Объединенного городского хозяйства» Мария Кулешова.

Всего город украсят более 70 тысяч цветов различных видов, среди которых: бегонии, петуньи, календулы, вьюнки и многие другие.

Свыше 3 тысяч деревьев и 11,5 тысячи кустарниках планируют высадить в Химках. Весной в округе зацветет 82 тысячи тюльпанов, которые специалисты высадят уже этим летом.

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Химки Цветы
03 июля 2024, 22:22
Реализацию программы «Пешком» завершили в Подмосковье на 65%
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Реализация программы «Пешком» продолжается на территории Московской области. Она помогает улучшить условия для пешеходов. В ее рамках до конца года в регионе благоустроят 481 пешеходную коммуникацию в 46 городских округах.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов отметил, что на данный момент совместно с муниципалитетами выполнено 65% работ по программе.

Так, специалисты отремонтировали 314 пешеходных дорожек, а также продолжают благоустройство еще 63 тропинок. Он напомнил, что работы будут завершены к концу лета.

«Детальная информация по каждому округу доступна на информационных стендах, где указаны все подробности: подрядная организация, сроки и виды работ», - добавил Мурашов.

Обустройство уже завершено в 26 муниципалитетах. Каждый житель Подмосковья имеет возможность обратиться в администрацию собственного округа с запросом о создании благоустроенной пешеходной дорожки там, где это наиболее необходимо.

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Благоустройство Дороги

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