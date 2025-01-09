Спортсмены из Фрязина стали призерами турнира по дзюдо в Щелкове
Девятый традиционный турнир по дзюдо провели в Щелкове. Соревнования собрали множество юных спортсменов из разных муниципалитетов Подмосковья.
В турнире приняли участие воспитанники фрязинской школы «Олимп». Для юных дзюдоистов это были первые соревнования. Ребята показали высокий уровень подготовки и составили соперникам на татами достойную конкуренцию, получив ценный соревновательный опыт.
Победителями турнира в своих весовых категориях стали Ярослав Поддубный (27 килограммов), Артур Даниелян (29 килограммов), Леонид Рогов (31 килограмм), Савва Толкунов (34 килограмма), Гамзат Джабраилов (40 килограммов). Руслав Якудаев, выступавший в категории 27 килограммов, занял второе место. Бронзовые награды завоевали Тимофей Шенгелия (22 килограмма), Тимур Соломатин (24 килограмма) и Дмитрий Задворный (27 килограммов).