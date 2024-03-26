26 марта 2024, 10:18

Спортсмены из Электростали победили на соревнованиях ЦФО по плаванию

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Представители Электростали победили в чемпионате и первенстве Центрального Федерального округа по плаванию. Всего за звание лучших боролись более 900 спортсменов из 17 областей.

Два воспитанника спортивной школы Олимпийского резерва по водным видам спорта «Электросталь» вошли в состав сборной Московской области на первенстве ЦФО. Евангелина Шейнина заняла первые места на дистанциях 50 и 100 метров, а также 200 метров на спине.

Федор Беляев занял второе место на дистанции 200 метров брассом, выполнив норматив спортивного звания «Мастер спорта России». Подготовкой спортсменов занимался тренер Павел Квасков.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Электросталь
26 марта 2024, 11:28
Клуб «Активное долголетие» представил программу на апрель в Химках
Пресс-служба администрации города или района
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Химкинский клуб «Активное долголетие» представил программу на апрель. За месяц там пройдут более 20 семинаров, мастер-классов, занятий по юридической и компьютерной грамотности, а также экскурсий и других мероприятий.

Как рассказали в администрации округа, программа даст возможность представителям старшего поколения с пользой провести свободное время.

«Химкинский клуб „Активное долголетие“ очень продвинутый. В нем работает кабинет здоровья, где проводится вакцинация и диспансеризация, кафе, кинозал, музыкальная гостиная, гимнастический зал, кабинет психологической разгрузки и учебный класс. Есть все, чтобы люди могли найти занятие по душе», - сказал депутат Совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.

Участникам клуба предлагают более 25 направлений для развития навыков и расширения кругозора. Это занятия творчеством, спортом, иностранными языками и многое другое. Ознакомиться с расписанием можно по ссылке.

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Химки Активное долголетие
26 марта 2024, 11:20
Открытый каток построят в Центральном парке Лобни в 2024 году
Медиасток.рф
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Большой открытый каток появится в Лобне следующей зимой. Его построят в Центральном парке культуры и отдыха, в котором сейчас ведется реконструкция.

Размеры нового катка составят 26 на 50 метров, а площадь - 1300 квадратных метров. Каждый день на ледовой площадке будут проводить несколько бесплатных сеансов катания.

«Поддерживать нужную температуру льда будет холодильная установка. Для всех посетителей катка будет организован прокат коньков и теплая раздевалка», - рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Летом на новой площадке будут проводить спортивные мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расчистке еще 27 водоемов в этом году. Из них 14 включили в программу «100 прудов и озер», а 13 приведут в порядок по просьбе жителей региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Парки
26 марта 2024, 11:05
Новый урок «Цифрового ликбеза» от VK вышел в Подмосковье
Unsplash
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Новый цифровой урок, подготовленный экспертами VK, стартовал 25 марта и будет доступен до 26 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

В новом цикле «Цифрового ликбеза» расскажут, какие бывают виды интернет-мошенничества, а также объяснят, как подобрать надежный пароль, что такое двухфакторная аутентификация и какие способы беспарольного входа существуют.

Видеоматериалы размещены в открытом доступе на сайте «Цифрового ликбеза» и полезны как учащимся, так и их родителям, а также педагогам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Интернет
26 марта 2024, 11:02
Химкинский депутат Владимир Суслов принял более 20 обращений от жителей с начала года
Пресс-служба администрации города или района
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С января депутат Совета депутатов городского округа Химки Владимир Суслов принял в работу более 20 обращений жителей. В числе волнующих вопросов — благоустройство и ЖКХ.

На одном из приемов к Суслову обратились жители дома № 1 на улице Совхозной.

«Люди жаловались на течь в подвале. Кроме того, они просили оказать содействие в организации работ, направленных на повышение качества содержания дома и придомовой территории. Помог составить заявки и передал информацию в управляющую компанию», - рассказал депутат.

Еще одно обращение от химчанки тоже касалось темы ЖКХ - это учет отопления, состояние подвала и ремонт лифта. Владимир Суслов помог составить обращение и передал его в обслуживающую организацию.

На личный прием к депутату может записаться любой желающий. В социальных сетях и на сайте администрации опубликован график приемов на март 2024 года. Актуальный телефон для записи: 7 (495) 793-50-55.

Жители Подмосковья продолжают выбирать места для будущего благоустройства на всероссийском голосовании. Например, в Волоколамске на выбор представлено сразу три локации: у пруда в селе Болычево, в поселке Сычево и в деревне Кашино.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Депутаты

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