Спортсмены из Домодедова победили на региональном этапе турнира по волейболу «Серебряный мяч»
Региональный этап всероссийского турнира по волейболу «Серебряный мяч» завершился в Химках. Спортсмены из Домодедова показали лучшие результаты.
Среди шести команд образовательных учреждений Московской области первое место заняла команда юношей Домодедовской школы № 1. Второго места удостоилась команда девушек Домодедовской школы № 1.
«Поздравляем ребят и их наставников с высокими достижениями, и желаем им дальнейших побед!» - подчеркнули в администрации городского округа Домодедово.
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