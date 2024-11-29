Спортсмены из Дмитрова стали призерами Кубка России по санному спорту

В подмосковном театре музыки и кино «III РИМ» прошел показ документального фильма «Спасая раненое железо». Событие состоялось в рамках цикла кинопоказов для молодежи «Смотри. Знай. Думай», организованного Министерством информации и молодежной политики Московской области.

На мероприятии собрались молодые зрители из разных уголков Подмосковья, включая представителей Дмитровского городского округа. В числе участников были сотрудники Комплексного молодежного центра «Сфера», студенты Дмитровского института непрерывного образования, учащиеся техникума и школьники округа.

Фильм режиссера Михаила Бурова рассказывает о работе бойцов 1-й отдельной мотострелковой бригады на авдеевском направлении. Они занимаются восстановлением эвакуированных машин, возвращая до 30% техники в строй, а также используют часть из них на запчасти. Этот труд не только помогает сэкономить государственные ресурсы, но и становится важным вкладом в общую задачу. Фильм демонстрирует не только профессионализм героев, но и их самоотверженность и чувство юмора: бойцы называют себя «не отважными, но очень важными».

После показа зрители смогли обсудить увиденное с режиссером. Во время дискуссии поднимались вопросы о значении документального кино для сохранения истории, воспитания молодежи и формирования общественного сознания.

Временно исполняющий обязанности главы Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что подобные мероприятия дают молодежи возможность узнать больше о жизни наших соотечественников и понять, насколько важен вклад каждого в общее дело. Он также подчеркнул, что кинолента Михаила Бурова не только рассказывает о героизме бойцов, но и акцентирует внимание на значимости их работы для безопасности страны.

В завершение вечера участники получили памятные подарки.

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