Спортсмены из Чехова выступили на международной эстафете по передаче факела

Эстафета зародилась в 1987 году. За это время бегуны с факелом побывали в 155 странах и преодолели около 650 тысяч километров, треть из них - по территории России.

«Для меня спорт - это вся моя жизнь. Я конькобежка, сама мастер спорта. Много лет отдала спорту, жесткому, соревновательному. Сейчас вот я стала в 50 лет бегать марафоны суточные пробеги, многосуточные», - поделилась впечатлениями участница забега Светлана Хисамутдинова.

В Чехове к забегу присоединились воспитанники и тренеры спортшколы «Витязь» имени Валерия Васильева. Отмечается, что массовый этап в округе прошел по пешеходным дорожкам.

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