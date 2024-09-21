21 сентября 2024, 11:18

Спортсмены из Чехова стали призерами чемпионата России по лапте

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Сборная Подмосковья заняла второе место на всероссийских соревнованиях по лапте. В команду вошли 10 спортсменов из Чехова.

Чемпионат России по лапте среди мужских и женских команд прошел в Анапе. В нем состязались 14 мужских и 12 женских сборных из 16 регионов страны.

Павел Гусев, Данила Елизаров, Матвей Терентьев, Сергей Дорош и Василий Нижегородцев из Чехова вошли в состав мужской сборной команды Московской области. Они проиграли лишь команде из Омской области в финале и стали вице-чемпионами турнира.

В состав областной женской сборной вошли Анастасия Елизарова, Ирина Смирнова, Анжелика Синякова, Светлана Неджера и Олеся Рерих из Чехова. Они заняли девятое место.

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Спортсмены Чехов
21 сентября 2024, 11:07
Совет депутатов утвердил новые правила благоустройства в Чехове
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В Чехове прошло заседание Совета депутатов. На нем приняли несколько важных решений. Так, народные избранники определили единые требования к благоустройству и содержанию муниципальных территорий.

Также депутаты внесли изменения в решение о бюджете городского округа Чехов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Эти корректировки направлены на уточнение и оптимизацию бюджетных показателей из-за текущих потребностей муниципалитета.

Кроме того, они утвердили изменения в положение о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий и внесли поправки в положение об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности.

Другие решения депутатов связаны с корректировкой правил благоустройства.

Отметим, что в заседании поучаствовал также Чеховский городской прокурор Вадим Шишкин.

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Благоустройство Правила Чехов Депутаты
21 сентября 2024, 10:43
Депутаты из Чехова встретились с жителями поселка Чернецкое
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Профильные специалисты и депутаты провели встречу в формате выездной администрации с жителями поселка Чернецкое. Они обсудили содержание домов, ремонт дорог и тему благоустройства.

Участниками встречи стали специалисты администрации Чехова, муниципальные депутаты, руководители профильных подразделений и представители управляющих и ресурсоснабжающих компаний.

Большинство обращений жителей касалось транспортного обслуживания, состояния многоквартирных домов и получения коммунальных услуг. Также людей интересовали ремонт дорог и благоустройство территорий в поселке.

Ряд обращений решили на месте, остальные взяли в работу.

Напомним, что проконсультироваться по актуальным вопросам можно не только в ходе выездных администраций, но и в территориальных отделах в селах Дубна, Новый Быт и Троицкое.

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Благоустройство Чехов Депутаты
21 сентября 2024, 09:45
Пожарные провели урок для детей из Любучанской школы
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Встречу с пожарной бригадой организовали для дошкольников в поселке Любучаны. Ребятам рассказали о правилах обращения с огнем и дали примерить экипировку спасателей.

Специалисты пожарной службы рассказали дошкольникам о пользе и опасности огня, причинах его возникновения, о том, как тушить возгорание и как правильно вызвать пожарных.

Ребятам дали осмотреть пожарную машину и описали предназначение каждого ее отсека. Также каждый желающий мог примерить униформу.

Кроме того, пожарные рассказали о своей непростой профессии. Отметим, что урок прошел в рамках месячника безопасности.

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Дети Правила Чехов
21 сентября 2024, 09:27
Чемпионат по быстрому чтению прошел в библиотеке в чеховском селе Дубна
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Проверить свою скорость чтения могли жители села Дубна в Чеховском городском округе. Там прошел тематический чемпионат.

Участниками мероприятия стали любители книг разных возрастов. Задачей было прочитать на скорость фрагменты как классических, так и современных произведений.

Жюри оценивало не только скорость, но и понимание прочитанного. Победителям вручили дипломы и призы.

На чемпионате книголюбы также смогли обменяться опытом.

Отметим, что работники Домов культуры устраивают спортивные и развлекательные мероприятия регулярно.

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Книги Чехов

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