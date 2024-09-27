Спортсмены из Чехова победили на областном фестивале бокса и кикбоксинга

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В фестивале бокса и кикбоксинга решили поучаствовать 100 спортсменов из Москвы и Московской области. Проверить свои силы приехали и воспитанники спортивной школы бокса «Витязь» имени А. В. Поветкина из Чехова.

В своих весовых категориях чеховские боксеры заняли призовые места. «Золото» забрал Роман Тараканов, Роман Румянцев, Елизавета Степанова, Максим Иорданов, Даниил Угаров и Эркеблан Эргешев. На втором месте оказался Дмитрий Борисов. Спортсменов подготовил тренер Виктор Бурлаков.

Отметим, что также первые места в своих весовых категориях заняли Мурад Поляков, Иоанн Молчанов, Иван Заблодский и Дмитрий Истоменок из Чехова.

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