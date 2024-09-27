27 сентября 2024, 12:17

Спортсмены из Чехова победили на областном фестивале бокса и кикбоксинга

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Более 100 боксеров приехали на фестиваль «Открытый ринг» в Москву. Воспитанники спортшколы в Чехове завоевали призовые места соревнований.

В фестивале бокса и кикбоксинга решили поучаствовать 100 спортсменов из Москвы и Московской области. Проверить свои силы приехали и воспитанники спортивной школы бокса «Витязь» имени А. В. Поветкина из Чехова.

В своих весовых категориях чеховские боксеры заняли призовые места. «Золото» забрал Роман Тараканов, Роман Румянцев, Елизавета Степанова, Максим Иорданов, Даниил Угаров и Эркеблан Эргешев. На втором месте оказался Дмитрий Борисов. Спортсменов подготовил тренер Виктор Бурлаков.

Отметим, что также первые места в своих весовых категориях заняли Мурад Поляков, Иоанн Молчанов, Иван Заблодский и Дмитрий Истоменок из Чехова.

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Спортсмены Чехов Бокс Фестивали
27 сентября 2024, 13:57
Физкультурный комплекс построят в Домодедове к концу 2025 года
Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
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В Домодедове стартовало строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Авиационный. В нем жители смогут заниматься фитнесом, единоборствами и различными групповыми занятиями.

Ход работ оценила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева. Сейчас на площадке работают 45 человек. Они возводят монолитные конструкции, систему отопления и проводят подготовительные работы по отделке.

«Строительство ФОКа идет за счет средств инвестора. Кроме нового места для занятия спортом здесь появятся дополнительные рабочие места для жителей нашего округа», - рассказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Открытия комплекса очень ждут жители микрорайона Авиационный. Здесь они смогут ходить в бассейн, заниматься фитнесом и различными видами спорта.

Завершить работы должны к концу следующего года.

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Спортсмены Строительство Город Домодедово
27 сентября 2024, 13:15
Благоустройство у школы №8 в Дмитрове завершится в октябре
пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Глава Дмитровского городского округа проверил, как идут работы по благоустройству на территории у школы № 8. Строители пообещали, что все будет готово до середины октября.

Сейчас специалисты обустраивают пешеходную зону от парковки рядом со образовательным учреждением до детского сада № 13 «Скворушка». На пришкольной территории уже появились современные тренажерная и игровая площадки. Рабочие заменили освещение, настил дорожек и оборудование на школьном стадионе, а также посадили деревья и кустарники. Средства на благоустройство выделил муниципальный бюджет.

Руководитель муниципалитета после осмотра территории подчеркнул, что до наступления осенней непогоды нужно сделать все по максимуму. В школу и детский сад ежедневно ходят более тысячи юных жителей Дмитрова. «Наша задача - сделать этот путь в первую очередь для них максимально безопасным и комфортным», - заявил Илья Поночевный.

Директор школы Людмила Корягина рассказала, что работы продолжатся и в следующем году. Будет благоустроена территория за зданием учреждения, заменят наружную систему канализации и приведут в порядок аварийный выхода из подвала.

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Благоустройство Школы Дмитров
27 сентября 2024, 13:07
Последняя в этом году акция бесплатной проверки здоровья пройдет в Подмосковье в выходные
Медиасток.рф
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Акция «Проверь свое здоровье в парке» завершается в Подмосковье. 28 и 29 сентября пройдут последние в этом году осмотры на свежем воздухе. Выездные бригады врачей будут работать в 23 городских округах, в том числе в Люберцах, Наро-Фоминске, Раменском, Коломне и других.

Профосмотры на свежем воздухе пользовались большим спросом у жителей Подмосковья, отметил министр здравоохранения Алексей Сапанюк. Бесплатно проверить свое здоровье в парках еще можно успеть в субботу и воскресенье. Там же можно будет сделать прививку от гриппа.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для более углубленного обследования.

Для участия в акции понадобятся паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале « Здоровье ».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Парки
27 сентября 2024, 13:07
Замглавы Чехова проверил состояние дворов на улице Гагарина
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Состояние общественных и дворовых пространств на улице Гагарина проверила заместитель главы Чехова Надежда Чернятина. Она дала поручения по благоустройству нескольких территорий.

Мониторинг по поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина провели замглавы и муниципальные депутаты. Они осмотрели детские и спортивные площадки, оценили целостность их элементов.

На одной из площадок было повреждено покрытие. Информацию оперативно передали в муниципальное бюджетное учреждение «Чеховское благоустройство».

Также комиссия обратила внимание на состояние зеленых насаждений. Участники отметили, что нужно озеленить прилегающие территории и улучшить освещение в некоторых местах. Это повысит безопасность и комфорт жителей округа.

«Еженедельные обходы позволяют увидеть, какие задачи по повышению качества городской среды необходимо решать первостепенно. Важно, чтобы жители вовлекались в процесс благоустройства и сообщали о любых проблемах, с которыми они сталкиваются в своих дворах», - прокомментировала Надежда Чернятина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Чехов Депутаты

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