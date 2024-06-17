Спортсмены из 47 округов Подмосковья выступили на «Гонке героев»
Молодежный патриотический экстремальный забег «Гонка героев» прошел на полигоне Алабино. Участниками спортивного мероприятия стали более 1,5 тысячи человек из 47 округов.
Спортсменам предстояло преодолеть 8-километровую полосу препятствий с крутыми подъемами, спусками, водными переправами, грязевыми рвами и другими испытаниями.
Согласно правилам гонок, участники делятся на команды по 15-20 человек. В среднем на преодоление всей дистанции уходит около трех часов.
«Они все очень разные: кто-то из них профессионально занимается спортом и тщательно готовится к забегу, а для кого-то это просто классная традиция собраться вместе с друзьями и проверить свои силы», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
В этом году в забеге приняли участие активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья» и МГЕР Московской области.
Победителями забега стали представители Воскресенска. На втором месте оказалась команда из Можайска, на третьем - из Волоколамска. Отмечается, что бронзовые призеры посвятили свою победу товарищу Руслану Сапко, который сейчас участвует в СВО.
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