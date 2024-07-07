Спортсмены Химок стали призерами на первенстве по водно-моторному спорту

Веселые гуляния прошли накануне Дня семьи, любви и верности в городском округе Химки. Горожане участвовали в мастер-классах, квестах, флешмобах, викторинах.

Масштабную развлекательную программу «Семья. Лето. Парк» организовали на площадках Химок.

В парке культуры и отдыха «Экоберег» жители играли в игру «Шапки наголо», слушали лекцию «Тайна трехлинейки», делали зарядку «Папа, мама я - спортивная семья», рисовали на мастер-классе «Рисуем мир». В зоне отдыха «Дубки» слушали концерт баяниста Ивана Фирсова. А в «Подрезково» участвовали в игровом тренинге «Психология пластики».

Акция «Ромашковое поле», анимация «Папа, мама я - счастливая семья» и мастер-класс по созданию семейной фоторамки прошли в парках имени Толстого и Величко. Там же жители насладились праздничным концертом «Моя семья».

Для присутствующих организовали фотозоны.

«Мы просто в восторге от такой интересной программы в преддверии Дня семьи, любви и верности! Так много разнообразных мероприятий для всей семьи - концерты, мастер-классы, спортивные соревнования, ярмарки и многое другое. Это прекрасная возможность провести время весело с любимыми людьми. Праздник наполнил наши сердца радостью и любовью!», - поделилась химчанка Василина Ермолова.

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