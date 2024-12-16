Спортсмены Богородского округа победили в турнире по стрельбе в Рязани

Состязания состоялись в стрелковом тире «Спортивной школы олимпийского резерва Центрального спортивного комплекса» в Рязани. Участники соревновались в стрельбе из пистолета в упражнении ПП-180: три на 60 выстрелов на дистанции 10 метров.

Спортсмены из Богородского округа Ярослав Фролов, Олег Ламбак и Илья Самойлов завоевали второе место с результатом в 1561 очко.

Отметим, что такие состязания проходили еще в XII–XIV веках. В 1896 году дисциплина вошла в программу Олимпийских игр. Как отмечают профессионалы, чтобы попасть точно в цель, нужно тренироваться не менее трех раз в неделю.