16 декабря 2024, 16:26

Спортсмены Богородского округа победили в турнире по стрельбе в Рязани

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Воспитанники объединения «Пулевая стрельба» Центра допризывной подготовки молодежи из Богородского городского округа заняли второе место в командном чемпионате Рязанской области по пулевой стрельбе. Они набрали 1561 очко.

Состязания состоялись в стрелковом тире «Спортивной школы олимпийского резерва Центрального спортивного комплекса» в Рязани. Участники соревновались в стрельбе из пистолета в упражнении ПП-180: три на 60 выстрелов на дистанции 10 метров.

Спортсмены из Богородского округа Ярослав Фролов, Олег Ламбак и Илья Самойлов завоевали второе место с результатом в 1561 очко.

Отметим, что такие состязания проходили еще в XII–XIV веках. В 1896 году дисциплина вошла в программу Олимпийских игр. Как отмечают профессионалы, чтобы попасть точно в цель, нужно тренироваться не менее трех раз в неделю.

Спортсмены Богородский
16 декабря 2024, 16:46
Творческий вечер в честь педагога школы искусств прошел в Воскресенске
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Педагог детской музыкальной школы искусств № 2 в Воскресенске Ирина Сухачева отметила 25-летие творческой деятельности. В честь профессионального праздника в учреждении прошел творческий вечер «Юбилей собирает друзей».

Ирину Сухачеву поздравила начальник управления культуры Елена Баклушина и вручила ей благодарственное письмо от министра туризма Московской области Василия Кузнецова.

В течение вечера со сцены звучали теплые слова, поздравления и пожелания педагогу детской музыкальной школы. Воспитанники, выпускники, друзья и коллеги исполнили творческие номера.

Ирину Сухачеву поздравили и ее дети - Елизавета Кудимова и Максим Мусатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о льготах для педагогов в регионе.

Воскресенск
16 декабря 2024, 16:36
Расписание ЕГЭ для школьников на 2025 год утвердили в Подольске
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Стали известны даты сдачи Единого государственного экзамена в муниципалитете. Названы дни основных испытаний и резервные, когда можно будет пересдать ЕГЭ.

В основной период первыми школьники будут сдавать 23 мая литературу, историю и химию. 27 мая пройдут ЕГЭ по математике базового и профильного уровня. 30 мая стартуют экзамены по русскому языку. 2 июня наступит очередь физики и обществознания, 5 июня состоятся письменные ЕГЭ по иностранным языкам, а также по географии и биологии. 10 и 11 июня будут принимать устные экзамены по иностранным языкам и информатике.

Резервными днями для сдачи ЕГЭ по разным предметами будут 16, 17, 18, 19 и 20 июня, а 23 июня можно будет пройти испытание по всем учебным дисциплинам.

Выпускники смогут по желанию пересдать ЕГЭ по одному предмету на свой выбор, но результат предыдущего теста будет аннулирован.

ЕГЭ Подольск Школы
16 декабря 2024, 16:36
Всероссийские военно-патриотические сборы прошли в Лобне
пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Курсанты военно-патриотического клуба «Вымпел-Лобня» успешно приняли участие в соревнованиях «Партизанский рейд-2024», которые прошли в Лобне. В ходе трехдневного турнира они продемонстрировали отличные навыки в прикладных видах спорта и различных испытаниях.

В первые два дня курсанты стреляли в лазерном тире, отвечали на вопросы исторической, медицинской и топографической викторин. Также они выполняли задания на ориентацию в лесу, разжигание костра, установку укрытия и приготовление пищи. Одним из самых сложных испытаний были веревочные этапы, на которых нужно было переправить команду через реку и преодолеть высотные препятствия на высоте пять метров.

Третий день соревнований прошел в интенсивных активностях, включая турнир по лазертагу, биатлонную эстафету и полосу препятствий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

Лобня Школьники
16 декабря 2024, 16:25
Тренировочное занятие по ОГЭ прошло в школах Богородского округа
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В школах Богородского городского округа прошло тренировочное занятие по математике в формате основного государственного экзамена. В нем приняли участие около 2500 девятиклассников.

Проверка прошла не только для учащихся, но и для учителей, которые будут работать в экзаменационных пунктах. На тренировочном занятии школьники отработали организационные и технологические моменты основного госэкзамена. Отдельное внимание уделили заполнению бланков заданий.

Мероприятие максимально приблизили к структуре настоящего экзамена.

Девятиклассники смогли попробовать свои силы в выполнении задач, определить время на их выполнение и ощутить атмосферу экзамена. Помимо этого, тренировка помогла ребятам снизить стресс. Школьники поняли, какие темы нужно повторить в ближайшее время.

Учащиеся смогут узнать результаты тренировочного экзамена в своих школах до 20 декабря.

Школьники Экзамены Богородский

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