15 декабря 2024, 15:56

Спортсменов и тренеров в Можайске наградили за достижения 2024 года

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В Можайском городском округе подвели спортивные итоги года. В зале культурно-досугового центра наградили выдающихся тренеров и их воспитанников.

К присутствующим с приветственным словом обратился глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев. Он отметил, что о достижениях спортсменов муниципалитета знают не только в России, но и за ее пределами.

Воспитанницу отделения парусного спорта Дворца спорта «Багратион» Екатерину Соснину признали «Спортсменкой года - 2024». На Международных соревнованиях «33-я Геленджикская регата» она завоевала второе место. Тренера девушки Сергея Петухова наградили за подготовку спортсменов высокого уровня.

Ребята из Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо также продемонстрировали в этом году высокие результаты. К состязаниям их готовили тренера Дмитрий и Александр Нагулины. Дмитрию вручили благодарность Губернатора Московской области «За вклад в развитие физической культуры и спорта в Московской области и высокий профессионализм», а Александра удостоили благодарности министра физической культуры и спорта Московской области.

Победившую на чемпионате России по легкой атлетике в женской эстафете Анастасию Говорову и ее тренера Валентину Говорову также наградили на мероприятии.

За первые и вторые места на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу отметили Артема Локтева, Алину Коробцову, Максима Куракова и Даниила Цветкова и их тренера-преподавателя Николая Гродецкого.

Особо отличились в этом году и боксеры Игорь Баранов, Демьян Калалб и Гордей Скачков и тренер спортсменов Сергей Баранов.

Первое место на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Доброград - город настоящего» заняла команда «Русские красавицы». Почетными наградами отметили ее участниц Анфису Селезневу, Алису Шибряеву, Алису Павлову, Викторию Аканжалы, Дину Курбаналиеву и преподавателей Любовь Кизилову, Анну Ступникову.

«Все юные спортсмены и тренеры получили заслуженные награды за особые спортивные достижения в 2024 году. В следующем году им снова предстоит защищать спортивную честь Можайского округа, Подмосковья и всей России на турнирах. Ждем их с победами!» - рассказали в администрации муниципалитета.

Спортсмены Можайск
15 декабря 2024, 14:55
Патриотический урок ко Дню Конституции прошел в Химках
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Для учеников аэрокосмического лицея провели патриотический урок ко Дню Конституции. Школьникам рассказали про создание и нормы применения главного правового документа России.

Школьников поприветствовал заместитель председателя Совета депутатов в Химках Александр Васильев.

«Конституция имеет наивысшую юридическую силу и образующую базу для актуального законодательства нашей страны. Закону исполняется 31 год. Я очень рад, что для школьников нашего округа провели познавательные уроки и объяснили значимость этого документа», - поделился Александр Васильев.

Конституцию Российской Федерации приняли 12 декабря 1993 года.

«Сегодня Конституция гарантирует права и свободы граждан нашей страны. Напомню, в 2020 президент Владимир Путин предложил внести в нее поправки, которые мы поддержали на общероссийском голосовании. Они позволяют защищать главные ценности нашей страны!» - подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Патриотический урок провели в рамках масштабного проекта, который действует в Химках с июля. Инициатива введена для того, чтобы объединить поколения. В округе проводят акции, мастер-классы и встречи с бойцами СВО. Участие в них принимают депутаты и общественники, в том числе Юлия Ишкова, Владимир Суслов и другие.

Школы Химки
15 декабря 2024, 14:52
Последний в этом году прием норм ГТО прошел в поселке Томилино в Люберцах
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На стадионе «Урожай» в поселке Томилино городского округа Люберцы состоялось последнее в 2024 году тестирование на сдачу норм ГТО. Комплекс упражнений выполняли учащиеся школы № 51.

По словам руководителя Центра тестирования ГТО городского округа Люберцы Евгения Петрова, в поселке Томилино провели последние испытания на сдачу норм, всех жителей муниципалитета ждут уже в следующем году.

«Учащиеся люберецкой школы № 51 выполнили нормы ГТО в рамках программы „В вуз с ГТО“. Также это сделать смогли все желающие», - добавил он.

Напомним, по программе «В вуз с ГТО» комплексы упражнений на сдачу норм выполняют выпускники одиннадцатых классов общеобразовательных учреждений Люберец. По итогам тестирования школьникам вручают золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Такая награда дает дополнительные баллы при поступлении.

Более 1300 одиннадцатиклассников городского округа Люберцы принимают участие в проекте «В вуз с ГТО». Все подробности по электронной почте: gtolubertsy@yandex.ru.

Люберцы Школьники
15 декабря 2024, 12:44
Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла во Фрязине
Медиасток.рф
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Церемонию вручения первых паспортов приурочили ко Дню Конституции Российской Федерации. Ребята получили важный документ, подарки и поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В начале церемонии прозвучал гимн Российской Федерации. В этот день пришли поддержать подростков родные и близкие. Мама Эрнеста отметила, что недавно получала свидетельство о рождении, а теперь сыну вручают паспорт гражданина.

«Это один из тех первых шагов, когда ребенок получает серьезный документ в такой день. На волне тех событий, которые происходят в нашей стране, дух патриотизма в разы вырастает», - сказала мама подростка Светлана Саакян.

Паспорт вручили 15 подросткам. Церемонию провели ко Дню Конституции Российской Федерации. Важный документ доказывает, что дети стали взрослыми, и теперь они несут ответственность перед обществом.

«Сегодня важный этап в юного гражданина - получение паспорта. Это важная веха осознания того, что ты принадлежишь и являешься частью великой России», - поздравил глава Фрязина Дмитрий Воробьев.

Глава Фрязина вручил ребятам поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева и экземпляр Конституции Российской Федерации.

Паспорта Россия Фрязино Патриотизм
15 декабря 2024, 12:32
Детский сад и школу в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют в 2025 году
Unsplash
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Глава городского округа Орехово-Зуево Руслан Заголовацкий совместно с депутатом Госдумы Геннадием Паниным и депутатом Мособлдумы Эдуардом Живцовым проверили капитальный ремонт детского сада и школы. Работы проводят в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия».

В детском саду № 11 завершается демонтаж. Специалисты обновят фасад, окна, двери и инженерные коммуникации. Также проведут внутреннюю отделку помещений, отремонтируют кровлю, столовую и благоустроят прилегающую территорию. В образовательном учреждении появится новая мебель. Работы планируют завершить в августе 2025 года.

Капитальный ремонт продолжается в Демиховском лицее. Учебное учреждение построили 70 лет назад. Подрядчик приведет в порядок здание площадью 1400 квадратных метров.

«Межэтажные перекрытия будут меняться на железобетонные при помощи опалубки. Усилится стропильная система кровли. Сейчас ждем проектное решение по усилению стен и фундамента. Как будет проектное решение - сразу приступаем к работам», - уточнили во время рабочего визита главы.

Порядка пяти образовательных учреждений приведут в порядок в Орехово-Зуеве в 2025 году. Капитальный ремонт проводят в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия».

Школы Детские сады Орехово-Зуево

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