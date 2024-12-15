Спортсменов и тренеров в Можайске наградили за достижения 2024 года

К присутствующим с приветственным словом обратился глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев. Он отметил, что о достижениях спортсменов муниципалитета знают не только в России, но и за ее пределами.

Воспитанницу отделения парусного спорта Дворца спорта «Багратион» Екатерину Соснину признали «Спортсменкой года - 2024». На Международных соревнованиях «33-я Геленджикская регата» она завоевала второе место. Тренера девушки Сергея Петухова наградили за подготовку спортсменов высокого уровня.

Ребята из Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо также продемонстрировали в этом году высокие результаты. К состязаниям их готовили тренера Дмитрий и Александр Нагулины. Дмитрию вручили благодарность Губернатора Московской области «За вклад в развитие физической культуры и спорта в Московской области и высокий профессионализм», а Александра удостоили благодарности министра физической культуры и спорта Московской области.

Победившую на чемпионате России по легкой атлетике в женской эстафете Анастасию Говорову и ее тренера Валентину Говорову также наградили на мероприятии.

За первые и вторые места на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу отметили Артема Локтева, Алину Коробцову, Максима Куракова и Даниила Цветкова и их тренера-преподавателя Николая Гродецкого.

Особо отличились в этом году и боксеры Игорь Баранов, Демьян Калалб и Гордей Скачков и тренер спортсменов Сергей Баранов.

Первое место на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Доброград - город настоящего» заняла команда «Русские красавицы». Почетными наградами отметили ее участниц Анфису Селезневу, Алису Шибряеву, Алису Павлову, Викторию Аканжалы, Дину Курбаналиеву и преподавателей Любовь Кизилову, Анну Ступникову.

«Все юные спортсмены и тренеры получили заслуженные награды за особые спортивные достижения в 2024 году. В следующем году им снова предстоит защищать спортивную честь Можайского округа, Подмосковья и всей России на турнирах. Ждем их с победами!» - рассказали в администрации муниципалитета.