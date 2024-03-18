Спортсменки из Щелкова выиграли на всероссийских соревнованиях по софтболу

Читайте нас в:

В турнире «Петербургская весна» приняли участие шесть коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Костромской и Свердловской областей. Подмосковные спортсменки выиграли во всех матчах соревнований и получили главные награды.

Лучшим питчером турнира стала Анна Алешина, а лучшим игроком команды «Красные Соколы» - Анна Волгина.

Всероссийские соревнования по софтболу прошли в спортивном комплексе имени Алексеева в Санкт-Петербурге.

В конце февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Это первый объект с искусственным льдом в городском округе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».