Спортсменки из Подмосковья выиграли 2 медали на соревнованиях по велоспорту

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Непрынцева представляет Училище олимпийского резерва № 1. София стала лучшей на всероссийских соревнованиях в своей возрастной категории. В тройку сильнейших вошли участницы из Москвы и Тюменской области.

Грамашова стала серебряным призером первенства России среди юниоров по велосипедному спорту ВМХ фристайл-парк. Девушка тоже тренируется в Училище олимпийского резерва № 1. На первой и третьей ступенях пьедестала расположились представительницы Санкт-Петербурга.

Турнир провели в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».