Спортсменки из Подмосковья победили во втором этапе Кубка России по волейболу на снегу в Южно-Сахалинске

Жителей Московской области предупредили о потеплении и осадках. В начале недели в Подмосковье пройдут снег и дожди, а затем ударят морозы. Об этом «360» рассказал синоптик и метеоролог Александр Ильин.

«Сегодня ночью и в начале недели в Подмосковье морозы ослабнут. Наоборот идет теплая волна. На пару дней в регионе температура вырастет, будет стремиться к нулевой отметке», - поделился эксперт.

В первые дни новой недели пройдет мокрый снег, местами снег с дождем. Не исключен и ледяной дождь. Но это продлится буквально несколько дней.

Уже во вторник, 13 февраля, днем температура пойдет на понижение, а в среду достигнет нормальных для февраля значений. В четверг и пятницу морозы снова будут усиливаться: до -11…-16 градусов.

«Зато уже со среды - точно без осадков. В начале недели, как говорится, галоши держим на верхней обувной полке. В конце недели - валенки», - заключил синоптик.

Ранее на Центральный регион обрушился циклон «Ольга». Москву и область завалило снегом, а столбики термометров заметно опустились. Видимость на дорогах упала до 500 метров.